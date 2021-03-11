القاسم الانتخابي … هل من موضوعية في النقاش؟

بقلم: ذ. صلاح الدين الشنكيطي(*)

غايتنا هنا مناقشة هادئة لموضوع القاسم الانتخابي، ويهمنا في هذا المقام أن نقارب الحجج المقدمة من قبل معارضي هذا الاختيار التشريعي أو الذين ينظرون إليه بريبة وشك كبيرين، فخلال النقاشات البرلمانية وتلك التي صاحبتها إعلاميا، تم التركيز على النقاط الآتية للرد على دعاة احتساب القاسم الانتخابي وفق قاعدة المسجلين وليس المصوتين، وهي:

أن هذا النظام سيؤدي إلى البلقنة وتعددية حزبية، قد تصعب من عملية تشكيل الحكومات وتأليفها؛

> أن هذا النظام سيقلص حجم وحضور الأحزاب الكبرى بنسبة كبيرة.

تبدو الملاحظة الأولى، وجيهة من حيث إحالتها على القانون المقارن، إذ أن الاختيار التشريعي المتبنى يحتسب إرادات لم تعبر عن ذاتها ولا موقفها، لكن في المقابل، فإن العديد من اختياراتنا لا تجد لها سندا في القانون المقارن لأنها، ببساطة، تجيب عن إشكالات خاصة أو معطيات تتعلق بطبيعة نسقنا ودرجة نضجه الديمقراطي، كما أن احتساب الأصوات على أساس المشاركين قد خلق اتكالية لدى الأحزاب التي تعول على الدولة لكي تعبئ لها الجموع، وتقتات من حجم كعكتها دون عناية أو تكلف، فالطريقة الجديدة ستجعل الأحزاب تبحث عن امتدادات جديدة داخل فئة غير المهتمين أو غير المكترثين باللعبة الانتخابية وجدوى التمثيل السياسـي، مما سيؤدي إلى جعل المشاركة وتطوير نسبتها رهانا للأحزاب وليس فقط للدولة.

أما الملاحظة الثانية، فإن تشكيل الحكومة في التجربة المغربية يحركه أساسا هاجس توسيع التحالفات إلى أبعد مدى وتجاوز السقف الأغلبي المتطلب، وبالتالي، فإن التحالفات تخضع لمنطق آخر غير منطق النتائج الانتخابية، يضاف إلى ذلك أن التطبيقات العملية لتمارين تجريب احتساب هذا المعطى الجديد على النتائج الانتخابية المنصرمة، يبين أن هامش توسيع تمثيل أحزاب سياسية جديدة بمجلس النواب لن يكون بالضخامة والحجم الذي قدم به، في مقابل، وقوع تغييرات في حضور، وحجم حضور الأحزاب الممثلة أصلا.

وتبقى الملاحظة الثالثة، هي الهاجس الثانوي في النقاشات البرلمانية، إذ أن حزبي العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة سيفقدان مقاعد بين الأربعين والثلاثين، لفائدة أحزاب أخرى، وسيصبح حلم ربح مقعد ثان أو ثالث في حكم الماضي. لكن، هل هذه الكلفة كبيرة حتى يبرر بها منطق التصويت ومعارضة هذا الاختيار، رغم أن ثابت “الديمقراطية” هو الذي سينتصر في تجسيده في “التعددية الحزبية” التي ظلت خيارا تاريخيا منذ التجربة الدستورية الأولى.

إن الديمقراطية ليست فقـط مساطر بل هي جوهر، وعلى هذا الأخير أن يستحضر أيضا خلال المناقشات التقنيات والهندسات القانونية، كما أن حسابات الربح أو الخسارة يجب ألا تحتسب بمنطق ذاتي، بل يجب أن يحضر الوطن في الحسبان، مادام الأمر يتعلق ببلادنا وبديمقراطيتنا وبمستقبل شبابنا.

فهـل وصلـت الرسالة؟ أتمنى ذلك …

(*) موثق وعضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة