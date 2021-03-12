إصابة أمرابط تهدد مشاركته مع المنتخب

أصيب في مباراة بارما وخضع لفحوص طبية

بات سفيان أمرابط، الدولي المغربي والمحترف بفيورنتينا الإيطالي، مهددا بالغياب عن مباراتي موريتانيا وبوروندي في 26 مارس الجاري و31 منه، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

وتعرض أمرابط لإصابة خلال مباراة فريقه فيورنتينا ببارما، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدورة 26 من منافسات الدوري الإيطالي، وغادر الملعب متأثرا في حدود الدقيقة 70، الأمر الذي يزيد من مخاوف غيابه عن الأسود.

وكشف مصدر مطلع أن إصابة أمرابط أربكت المدرب خاليلوزيتش، بالنظر إلى قيمته، ودوره الكبير في وسط الميدان، كما يعتبر لاعبا محوريا.

وخضع أمرابط لفحوصات طبيبة، أول أمس (الاثنين)، لتحديد نوعية إصابته ومدة غيابه، قبل العودة إلى أجواء المنافسة من جديد، وهو ما يرجح فرضية عدم مشاركته مع الأسود في المباراتين المقبلتين.

ع. ك

