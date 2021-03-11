المرأة القاضية تنتظر الإنصاف

اختار نادي قضاة المغرب، في ذكرى 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تجديد دعوته للجهات المسؤولة عن إدارة المرفق القضائي إلى الاهتمام بظروف اشتغال المرأة القاضية من حيث تحسينها وتخفيف العبء عنها، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية القضائية، وتحفيزها من الناحيتين المادية والمعنوية.

وطالب النادي بإقرار برامج تساعد على الرفع من حظوظ التباري حول مناصب مهــــــــــام المسؤوليـــــــــة الإداريــــــــــــة القضائية، في مساواة تامة مع القاضي الرجل.

وعرفانا لها بالجميل وفي ظل الظروف التي تمر منها بلادنا وبقية بلدان العالم للسنة الثانية على التوالي والمتمثلة في وباء “كورونا”، قرر نادي قضاة المغرب الاحتفاء، بخصوص السنة الماضية بذكرى كل القاضيات اللواتي قضين في هذا الوباء أو عانين بسبب آثاره، كما قرر الاحتفاء خلال السنة الجارية بذكرى أول امرأة قاضية ولجت القضاء المغربي والعربي سنة 1961، ويتعلق الأمر بأمينة عبدالرازق، على أن يقوم بمبادرات رمزية للتعريف بها إسهاما منه في حفظ الذاكرة القضائية بهذا الخصوص، ولهذه الغاية طالب نادي قضاة المغرب بتوثيق وتأريخ مساهمة النساء القاضيات في الاضطلاع بمهمة القضاء، ويوصي بإطلاق اسم “أمينة عبد الرازق” على قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض، تخليدا لذكراها بوصفها أول قاضية تتبوأ كرسي القضاء بالمغرب.

وحث نادي قضاة المغرب مكاتبه الجهوية على اتخاذ مبادرات للاحتفال بهذا اليوم، والاستمرار في تفعيل السنة التي دأب عليها النادي منذ تأسيسه، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات العمومية للحد من انتشار وباء “كورونا”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة منذ تأسيسه، فرصة لإثارة الانتباه مجددا إلى وضع المرأة القاضية من خلال الواقع المعيش، والمطالبة بتحسينه دون أن يقتصر خطابه على الاحتفالية الظرفية والشكلية، بالنظر إلى المجهودات التي تبذلها المرأة القاضية في أداء رسالتها وواجباتها القضائية تجاه الوطن والمتقاضين، جنبا الى جنب مع أخيها القاضي الرجل.

كريمة مصلي