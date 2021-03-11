العنصر يقود حملة استقطابات

الحركة أصبحت قبلة لوافدين من أحزاب أخرى وترشيح 1500 شاب في الجماعات

يرتقب أن يعقد برلمان الحركة الشعبية دورة عادية يوم 27 مارس الجاري، للتداول في الاستعدادات للانتخابات المقبلة، والحسم في أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بمنح التزكيات، وتحديد معايير الترشيح للانتخابات البرلمانية.

وأفادت مصادر حركية أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحزب، هو تحقيق تغطية شاملة للدوائر، وتعزيز تموقعه ضمن الأحزاب الأربعة الأولى في المشهد السياسي، مع البحث عن مواقع في الدوائر التي لا وجود للحركة فيها.

وأكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة، في لقاءات تواصلية، أن المشاركة السياسية تشكل التحدي الكبير والأقوى في هذه المرحلة، داعيا النساء والشباب خاصة إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات، والتعبير عن إرادتهم الحرة في الاختيار عن طريق صناديق الاقتراع.

وأوضح العنصر أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا عبر المؤسسات، مضيفا أن المجهود الذي تبذله الأجيال الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يصب في هذا الاتجاه، بعيدا عن الآراء والأفكار العدمية، بما يسمح بفرز مؤسسات تمثيلية قوية تجسد الكفاءة والنزاهة والشفافية وتعتمد التواصل الدائم مع المواطن.

وأكد العنصر، يقول مصدر مقرب من الأمانة العامة، على ضرورة رفع التحدي بترشيح ما لا يقل عن 1500 شاب وشابة في الجماعات الترابية، مع إعطاء المرأة المكانة اللائقة بها، والتي عززتها اللوائح الجهوية والمقتضيات التي جاءت بها القوانين المصادق عليها أخيرا، بهدف تعزيز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة.

ويسود تفاؤل كبير أوساط قيادة الحزب في استعادة حركيين التحقوا في انتخابات سابقة بأحزاب أخرى، إلى جانب كفاءات ذات تجربة انتخابية، لتحقيق صحوة جديدة تعيد للحزب مكانته ضمن مكونات المشهد الحزبي، وهو الحزب الذي ظل دائم الحضور في جميع الأغلبيات الحكومية.

ويحدو الحركيين أمل رفع عدد برلمانييهم، الذي تراجع إلى 27 في الانتخابات الماضية، و12 مستشارا في الغرفة الثانية، فيما تراجع حضور الحزب في الجماعات إلى قيادة 165 جماعة، ورئاسة جهة واحدة من قبل الأمين العام، وترؤس ستة مجالس إقليمية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمانة العامة تبذل جهودا متواصلة من أجل أن يتبوأ الحزب مواقع متقدمة، مشيرة إلى ما أسمته الانتعاشة القوية في الاستقطابات الواسعة، والتي تشمل أطرا وبرلمانيين سابقين ومنتخبين في جماعات من أحزاب أخرى، بما فيها العدالة والتنمية، مشيرة إلى الدينامية التي يعرفها المقر المركزي للحركة، والتي تؤشر على أن الحزب سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة.

وسيكون موضوع الانتخابات إلى جانب التقرير السياسي والمالي للحزب، على رأس جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، لتتويج العمل الذي أطلقه أعضاء المكتب السياسي في الجهات التي يشرفون عليها، والذي مكن من تشخيص دقيق للوضع التنظيمي، والوقوف على مواقع الخلل والضعف، واقتراح الحلول المناسبة.

ومن المنتظر أن يعرف المجلس الوطني نقاشا قويا حول المعايير الواجب اعتمادها في الترشيح، لمناسبة المصادقة على اللجنة الوطنية، التي بموجب القانون الداخلي، سيوكل إليها الحسم في اللوائح التي ستطرح عليها من قبل اللجن الإقليمية، في حال وجود أكثر من مرشح في دائرة واحدة، على أساس منح الأسبقية للمرشح الأكثر حظا للظفر بالمقعد.

ب. ب