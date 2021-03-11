بنك المغرب يضخ سيولة بـ 28 مليار درهم

ضخ بنك المغرب، الأسبوع الماضي 28.2 مليار درهم في السوق المالي للاستجابة إلى الطلبات على السيولة، عبارة عن تسبيقات لسبعة أيام، ما مكن من تقليص الضغط على السوق المالي.

وتعكـس المعطيـات الخاصـة بالسيولة البنكية أن الثقة لا تزال مفقودة، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج القنوات البنكية، إذ أتاح لهم مشروع قانون المالية تسوية وضعيتهم، مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ، التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية.

وأشار البنك المركزي في تقريره حول الإحصائيات النقدية الأسبوعية، إلى أن احتياطي المغرب من العملات الأجنبية وصل، الأسبوع الماضي، إلى 308 ملايير و500 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة بمستواها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأكد بنك المغرب ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 0.51 في المائة، مقارنة بالأورو، وتراجعا بناقص 0.13 في المائة مقابل الدولار.

وسجل تحسن في القيمة الإجمالية للقروض البنكية للقطاع العقاري، إذ ارتفعت من 276 مليارا و376 مليون درهم، مع متم يناير 2020، إلى 282 مليارا و863 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2.4 في المائة، وارتفعت القروض الممنوحة لاقتناء السكن بنسبة 3.5 في المائة، مقابل استقرار في حجم القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، التي لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 55 مليارا و561 مليون درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين تراجع بناقص 4.7 في المائة، مقارنة بحجمها في دجنبر الماضي.

وشهدت القروض معلقة الأداء ارتفاعا ملحوظا بزيادة بنسبة 15.3 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية مع نهاية يناير الماضي إلى 81 مليارا و400 مليون درهم.

عبد الواحد كنفاوي