القائدة غيات… “القيادة” في الدم

خديجة غيات، ابنة البيضاء، وواحدة من القائدات اللواتي تركن بصمتهن في العمل، إذ استطاعت على مدى سنوات من المثابرة والعزم والتحصيل، شق طريقها في مجال كان لوقت غير بعيد، حكرا على الرجال، كما أثبتت بجدارة أحقية النساء في مناصب قيادية، غيرن من خلالها نظرة المواطنين لرجال السلطة. بعد حصولها على الباكلوريا، تابعت غيات دراستها لتحصل على إجازة في القانون الخاص، ثم ديبلوم الدراسات العليا في الحكامة المحلية الإدارية (تخصص قانون عام)، لتلج بعد ذلك المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حيث صقلت مهاراتها القيادية بتكوين عسكري إداري محض، استطاعت من خلاله تطوير قدراتها الإنسانية والإدارية للأزمات، ثم اجتازت مباراة المحاماة وحصلت على شهادة الأهلية لممارستها.

ورغم ما تحمله هذه المهنة من قداسة وسلطة مستحقة لإعادة الحق لمن يستحق، لم تجد غياث نفسها في مجال كهذا، بل اختارتها نزولا عند رغبة والدتها، وسرعان ما جمدت عضويتها في المحاماة لأجل اجتياز مباراة القياد، وخوض غمار تجربة أخرى، شكلت تحديا بالنسبة إليها، نظرا لقلة النساء فيها، وكانت أقرب بكثير لما يلائم شخصيتها المولعة بالقيادة منذ الصغر.

هكذا إذن، وجدت خديجة، الزوجة والأم لطفلين، نفسها مسؤولة في قسم التواصل لأم الوزارات، ثم قائدة ملحقة بقسم الشؤون الداخلية بعمالة الرباط، حيث أمضت أربع سنوات، راكمت خلالها خبرة كافية لمواجهة تحديات العمل وسط العاصمة الاقتصادية، التي انتقلت إليها بعد تعيينها رئيسة للملحقة الإدارية السلام بالحي الحسني. كانت تجربة العمل بالبيضاء مرحلة مهمة في مسار القائدة البيضاوية، إذ أمضت فيها خمس سنوات استطاعت من خلالها أن تترك بصمتها وسط غمرة الأحداث، بفضل أسلوب عمل أجبر العاملين معها على احترامها قائدة فذة تعرف كيف تنتقدهم وتمنعهم بحكمة من استغلال سلطتهم، فقد كان الفعل عندها مقرونا بالتوضيح وتوفير القناعات، لا بقوة السلطة الممنوحة لها فحسب. كما عرفت بصرامتها في تطبيق القانون، وتوليها للقضايا والمهام بنفسها، سواء تعلق الأمر بحملات تحرير الملك العمومي أو هدم البناء العشوائي، أو مراقبة الأسواق، أو الوقوف على شكايات المواطنين، وغيرها من المهام الحيوية والمتجددة التي لطالما استهوتها طبيعتها.

ومرة أخرى، ودعت الجميلة غيات مسقط رأسها، لتتولى مهمة رئاسة الملحقة الإدارية الأولى بمنطقة ميضار، وهي قبيلة ريفية تابعة لإقليم الدريوش، تبعد عن العاصمة الاقتصادية بحوالي 600 كيلومتر، وتتميز ببنية مجتمعها الذكوري المحض، حيث يرفض الرجال فكرة خروج المرأة للشارع، فما بالك تقبلها في منصب قرار وتسيير. هناك، واجهت غياث صعوبات عدة، كانت أولاها تأقلم أسرتها الصغيرة، المكونة من زوج وابنين، مع الوجهة الجديدة، إذ كانوا يضطرون في كل مرة للانتقال رفقتها إلى المدينة التي يتم تعيينها فيها، وكانت تبذل كل ما في جهدها للموازنة بين الحياة الأسرية والشخصية والعملية، دون أن ينتقص ذلك من قدرتها على تحمل المسؤولية التي أوكلت إليها، والتكيف مع جميع الظروف.

أما بالنسبة إلى سكان ميضار، فقد كان حلولها بقبيلتهم سابقة في معقلهم الريفي، إذ كانوا متعودين على ممثلين ذكور لوزارة الداخلية، لكن صيت القائدة خديجة، الذي سبقها للمنطقة قبيل حلولها بها، مهد لها الطريق للتفاعل معهم وكسر حاجز الغرابة في التعامل معها، لتتمكن في مدة وجيزة، من التأقلم في وسطها الجديد، بفضل قربها من المواطنين وحرصها على تحسين ظروف معيشهم اليومي وكسب ثقتهم، سواء عن طريق التجاوب المباشر مع شكاياتهم، أو تفقدهم خلال جولاتها الدورية داخل المقاهي والأسواق البلدية والأسبوعية، وسط الأعيان ورجال السلطة.

يسرى عويفي