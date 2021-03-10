لمريني يجمع “لبنى” بـ”عمي لخضر”

انتهى من تصوير مشاهد فيلم تلفزيوني جديد لصالح “الأولى”

قال المخرج إدريس المريني، إنه انتهى أخيرا، من تصوير مشاهد فيلم تلفزيوني جديد لصالح القناة “الأولى” والذي صورت مشاهده بالرباط.

وأوضح المريني في حديثه مع “الصباح”، أن الفيلم الجديد يحمل عنوان “لبنى وعمي لخضر”، ويجمع عددا من الممثلين، من بينهم الممثلة هند بن جبارة والتي تجسد دور “لبنى” والممثل حسن فلان والذي يجسد دور رجل يدعى “لخضر” إلى جانب أسماء أخرى.

وأضاف المريني أن الفيلم، والذي يوجد في الوقت الراهن في مرحلة التوظيب، يناقش موضوعا اجتماعيا، إذ تدور أحداثه حول طالبة بكلية الطب، تقطن بعيدا عن عائلتها، التي تتوقف عن ارسال مصروفها الشهري، وهو ما يجعلنها، وهو ما يجعلها تطلب المساعدة من “عمي لخضر”، والذي سيرفض في بادئ الأمر مساعدتها.

ومن بين المعلومات التي كشفها المريني عن أحداث أعماله التلفزيونية، أن الفيلم من تأليف بشرى ملاك، ويتضمن أحداثا ومواقف من المجتمع المغربي، وأخرى كوميدية، قبل أن يأمل بأن ينال إعجاب مشاهدي القناة عند عرضه.

وفي سياق متصل، بثت القناة “الأولى”، قبل أيام، فيلم “القطار المتوجه إلى” للمخرج المريني، والذي تكلف بكتابة السيناريو الخاص به يحيى أفندي، وجمع عددا من الممثلين المغاربة.

وتدور أحداث “القطار المتوجه إلى”، حسب ما أكده المريني في حديث سابق مع “الصباح”، وسط قطار ينطلق من القنيطرة، والذي يسير على متنه رجل يوميا في اتجاه مقر عمله، ويصادف مجموعة من الأشخاص لكل واحد منهم حكاية معينة.

ومن خلال أحداث الشريط التلفزيوني يبدي الرجل إعجابه بصاحبة الصوت بالمحطة والتي تقول “القطار المتوجه إلى”، كما يقع في غرامها، ويقرر البحث عنها لدى إدارة القطارات من أجل التعرف على هويتها.

يشار إلى أن المريني أخرج مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها الشريط التلفزيوني “الخطيب”، والذي تكلف بكتابة السيناريو الخاص به، عدنان موحجة، وهو العمل الذي استطاع تحقيق نسبة مشاهدة، إلى جانب الفيلم السينمائي “لحنش” والذي جمع عزيز داداس بماجدولين الإدريسي.

إيمان رضيف