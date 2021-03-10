“البيوت أسرار” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل “البيوت أسرار”، ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة.

وتدور أحداث “البيوت أسرار”، حول الحاج سعيد رجل الأعمال الثري وذي النفوذ الواسع، الذي يمارس شتى أنواع الاستغلال والمكر تجاه عائلات فقدت ثروتها وممتلكاتها بسبب جشعه، ولن يجني من هاته التصرفات سوى الأعداء حتما، وأحيانا يكونون ضمن دائرته المقربة جدا. وستعرف الأحداث، تطورا، وسيكشف المشاهدون الكثير من الأسرار التي ينفض عنها غبار الماضي لتظهر مجددا إلى العلن في قالب درامي مليء بالتشويق.

ويعد مسلسل “البيوت أسرار” من إخراج علاء أكعبون، وعرف مشاركة عدد من الممثلين، منهم محمد خيي، وسعيدة باعدي، وثريا العلوي، وسعيد باي، وماريا لالواز وهاجر المصدوقي وآخرون.

إ.ر