تراجع الاستثمارات الأجنبية بـ 54 في المائة

لم تتجاوز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية 650 مليون درهم، خلال يناير الماضي، مقابل مليار و 411 مليون، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بناقص 54 في المائة بقيمة 761 مليون درهم.

وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض موارد الاستثمارات الخارجية المباشرة، أي رؤوس الأموال التي ترد على المغرب، وارتفاع نفقاتها، أي الأموال التي يتم تحويلها من قبل أصحاب المشاريع الخارجية للمغرب إلى بلدانهم الأصلية، التي ارتفعت بنسبة 97.6 في المائة، ما يناهز 603 مليون درهم (أزيد من 60 مليار سنتيم).

بالمقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعا ملحوظا بزيادة بقيمة 693 مليون درهم (أزيد من 69 مليار سنتيم)، إذ وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليار و 75 مليون درهم، خلال يناير الماضي، مقابل 382 مليون درهم في الشهر ذاته من السنة الماضية.

وعرفت الاستثمارات المغربية في إفريقيا، خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مطردا، إذ تمثل 88 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا وحوالي 54.3 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج. وأصبح المغرب، بفعل استثماراته بإفريقيا، خلال العشرية الأخيرة، يعتبر المستثمر الثاني بإفريقيا والأول بدول إفريقيا الغربية.

عبد الواحد كنفاوي