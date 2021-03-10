أرباب المقاهي يتوعدون العثماني

تصعيد جديد ضد الحكومة، يقوده أرباب المقاهي والمطاعم، بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية، التي لا تنسجم مع الوضع الوبائي بالمغرب، حسب بيان لهم، خاصة بعدما أصبحت بعض الأقاليم خالية تماما من الفيروس، والبعض الآخر يسجل حالات قليلة.

وتوعد أرباب المقاهي والمطاعم سعد الدين العثماني، بالتمرد على قرارات الحكومة، في ما يتعلق بمواقيت الإغلاق، إذ جاء في البيان، أن أرباب المقاهي والمطاعم، قرروا عقد اجتماع للمجلس الوطني، بحضور ممثلي الفروع على الصعيد الوطني، يوم الأربعاء 17 مارس المقبل، من أجل الحسم بين قرار شن إضراب وطني، أو قرار عدم الامتثال للقرارات الحكومية.

وقال البيان ذاته، إنه «بناء على القرارات الحكومية العشوائية والمتهورة، التي اتخذتها وتتخذها الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية، القاضية بالتمديد المستمر للإجراءات الاحترازية، وبناء على عدم اتخاذ الحكومة لأي تدابير لإيقاف نزيف الإغلاقات، التي تعرفها وحدات القطاع جراء هاته القرارات، فإن المكتب قرر الرد، واختار التصعيد من أجل مراجعة القرارات الحكومية.

وعبر المكتب الوطني، عن «استيائه التام من استخفاف رئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية، والوزارات المعنية بالقطاع، لخطورة الوضع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومن الأجراء».

وردا على تجاهل وزارة الشغل وعدد من الوزارات المعنية بالقطاع، لمراسلات واستفسارات المكتب الوطني قرر المكتب الوطني، مراسلة «الملك لوضع جلالته في الصورة، لخطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين المغاربة».

عصام الناصيري