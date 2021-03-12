“طاس” تقضي على آخر آمال أحمد

خفضت عقوبة توقيفه إلى سنتين

أبعدت محكمة التحكيم الرياضية “طاس” رسميا أحمد أحمد، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” عن سباق الترشح للفوز بولاية جديدة خلال الجمع العام الانتخابي، بعد غد (الجمعة)، بالرباط.

وحسمت “طاس” في الاستئناف، الذي تقدم به الملغاشي عقب عقوبة التوقيف لخمس سنوات، الصادرة في حقه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ قلصت مدتها إلى سنتين فقط، اعتبارا من أول أول أمس (الاثنين)، مع تخفيض الغرامة المالية إلى 45 ألف أورو، رغم إدانته بسوء استخدام المنصب وخروقات مالية.

ومهدت محكمة التحكيم الرياضي الطريق أمام الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، من أجل الفوز برئاسة “كاف”، بعد إدانة أحمد وانسحاب منافسيه من السباق، خلال اجتماع نواكشوط السبت الماضي.

وقال الملغاشي أحمد أحمد إنه سيبقى داعما ومساندا لكرة القدم الإفريقية رغم توقيفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لسنتين، وغرد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “سأظل متابعا لكرة القدم، لأنها شغفي الأول”.

من ناحية ثانية، وجهت محكمة التحكيم الرياضية ضربة موجعة إلى الكونغولي كونستون عوماري، المرشح لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن أجلت النظر في الطعن، الذي تقدم به، ضد قرار لجنة المراقبة التابعة لـ «فيفا»، إلى وقت لاحق.

وعزت «طاس» سبب ذلك، إلى أن التحقيق في ملف عوماري مازال جاريا، علما أن «كاف» جددت تعيينه رئيسا لها بالنيابة، في قرار أصدرته، أول أمس (الاثنين).

في المقابل، أعادت «طاس» خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى التنافس على عضوية الاتحاد الدولي، بعدما ألغت قرار لجنة المراقبة، القاضي باستبعاده من الترشح، على خلفية عقوبة صادرة في حقه، بتوقيفه ستة أشهر.

وأجلت «طاس» النظر في ملفي الكامروني سيدو مبومبو نجويا والغيني مامادو أنطونيو سواري، إلى غد (الخميس)، على أبعد تقدير، بعد استبعادهما من قبل لجنة الحكامة بـ«كاف»، من الترشح لعضوية مكتبها التنفيذي، إذ مازالا يحتفظان بحقهما في الترشح إلى حين صدور قرار نهائي.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن