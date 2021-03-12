إنفانتينو: حققنا توافقا تاريخيا

موتسيبي يشيد بدور المغرب وقال إن لقجع لعب دورا محوريا

اعترف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيادة مبادرة التوافق بين المرشحين الأربعة لرئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

وقال إنفانتينو في كلمة ألقاها بنواكشوط، إن المفاوضات أثمرت التوصل إلى توافق صعب بين المرشحين الأربعة، وهم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والسنغالي أوغستين سانغور والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أونوما، قبل انعقاد أشغال الجمع العام الانتخابي الجمعة المقبل بالرباط.

وتابع إنفانتينو أمام رؤساء الاتحادات القارية «حققنا توافقا غير مسبوق، وأكدنا للجميع أن المسؤولين الأفارقة قادرون على طي الخلافات وتجاوز كل الانقسامات، خدمة لكرة القدم الإفريقية والرفع من مستواها».

ورغم التوافق حول موتسيبي رئيسا لولاية جديدة، في انتظار تنصيبه رسميا الجمعة المقبل بالمغرب، فإن إنفانتينو ألح على ضرورة التوافق على مكتب مديري منسجم، من أجل توحيد الجهود أكثر، في أفق تجاوز كل الإكراهات، التي قد تعيق تطور الكرة بالقارة السمراء.

وكشفت مصادر مسؤولة أن المرشحين الأربعة أشادوا بالمجهودات، المبذولة من المغرب، لتذويب جليد الخلافات بينهم وتقريب وجهات النظر، كما أثنوا على الدور الكبير، الذي قام به فوزي لقجع، رئيس الجامعة.

وحسب المصادر نفسها، فإن موتسيبي استغل كلمته للتنويه بالمغرب ومجهودات لقجع، معتبرا أن دوره ظل محوريا في الفترة الأخيرة من أجل التوصل إلى التوافق بين المنافسين، إلى جانب إنفانتينو.

واعتبر موتسيبي أن اجتماع الرباط مهد الطريق لانسحاب باقي منافسيه، بعد التوافق على مرشح وحيد باسم الوحدة الإفريقية، قبل أن يضيف «لم يكن ليتحقق لولا الدور الكبير لرئيس الجامعة، ونحن ممتنون لما قام به في سبيل توحيد الصفوف».

وأعلن سانغور وولد يحيى وأونوما انسحابهم من سباق الترشح في الاجتماع المنعقد في موريتانيا السبت الماضي، على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، لصالح المرشح الجنوب إفريقي موتسيبي، إذ ينتظر تنصيبه رئيسا رسميا لـ «كاف» الجمعة المقبل دون انتخابات.

ع. ك