جهة بني ملال…التساقطات المطرية الأخيرة تعزز التفاؤل بموسم فلاحي جيد

استبشر الفلاحون خيرا بالتساقطات المطرية المنتظمة التي شهدها جهة بني ملال-خينفرة خلال الأسابيع الأخيرة، معربين عن تفاؤلهم الواسع بأثرها الإيجابي على الموسم الفلاحي الحالي، والتخفيف من تداعيات أزمة 2020.

وبالفعل فمن شأن هذه التساقطات المطرية التي تعرفها الجهة على نطاق واسع، المساهمة بشكل إيجابي في انتعاش الفرشة المائية وتحسين حالة المراعي، وكذا الحالة العامة للمزروعات ، خاصة زراعة الحبوب الخريفية والشمندر السكري و الأشجار المثمرة.

والأكيد أن التساقطات الثلجية التي شهدتها القمم الجبلية بالجهة، ستساهم في تحسين الغطاء النباتي بالمراعي الجبلية، وتحسين وضعية الفرشة المائية٬ والرفع من مخزون السدود ، خصوصا بعد ذوبان هذه الثلوج.

وبلغ المعدل الجهوي لهذه التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية 1 مارس الجاري حوالي 216 ملم ، حيث مكنت من تحسين نسب ملء حقينة السدود، التي بلغت نسبة 26 في المائة بسد بين الويدان ( مخزون 319 مليون متر مكعب) و31 في المائة بسد الحنصالي ( مخزون208 مليون متر مكعب).

وكان للتساقطات المطرية الأخيرة أثر إيجابي على سلسلة الحبوب الخريفية، من خلال دورها الفعال في الإسراع في الرفع من وتيرة عمليتي الحرث و الزرع، حيث بلغت المساحة المزروعة حاليا 587 .816 هكتار ، مما يمثل 94 في المائة من البرنامج المسطر على صعيد الجهة، موزعة على المنطقة السقوية ( 55.688 هكتار) ، والمنطقة البورية 532.128 هكتار).