بورصة البيضاء..الأداء الجيد لمازي في حصة الافتتاح يرفع وتيرة التداولات

بصم مؤشر مازي عن أداء جيد خلال افتتاح تداولات، صباح اليوم (الثلاثاء) ببورصة الدار البيضاء، بفضل ارتفاعه بـ 0,16 في المائة، مسجلا 11.350,07 نقطة.

وبدوره، تقدم “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة)، بـ 0,19 في المائة، إلى 925,62 نقطة، في حين ربح ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) 0,16 في المائة، ليستقر في 9.237,66 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 10.431,79 نقطة (زائد 0,03 في المائة)، بينما صعد “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,20 في المائة، إلى 9.718,18 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، قفز المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,31 في المائة إلى 858,46 نقطة.