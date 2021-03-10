صفقات عمومية تسائل بِوانو

وجه عامل مكناس صفعة إلى عبد الله بوانو، رئيس المجلس الجماعي، بشأن بعض مقررات الدورة الأخيرة للمجلس، والتي جرى خلالها تفويت عدد من المرافق الجماعية إلى الخواص، تحت يافطة الشراكات.

وأثارت مصادقة المجلس على عقود شراكة خاصة بتفويت المسبح الأولمبي واستغلال المسبح البلدي ببوعماير، وتدبير وإحداث منشآت ترفيهية بمنتزه الرياض، لفائدة مجموعة متخصصة في الاستثمار في القاعات الرياضية، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية وهيآت المجتمع المدني بالعاصمة الإسماعيلية، التي أطلقت حملة بمواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «مكناس ليست للبيع». وأكد مسؤول الإدارة الترابية في رسالة إلى بوانو، أن عددا من المقررات المصادق عليها في دورة فبراير الماضي، مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في ما يتعلق بتدبير واستغلال الممتلكات الجماعية.

وأوضحت الوثيقة التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن المقرر رقم 26، الذي يوافق على عقد شراكة بين جماعة مكناس و»مجموعة سيتي كلوب»، لأجل تدبير واستغلال المسبح البلدي ببوعماير، يتعين إعداد دفتر تحملات يحدد شروط الاستغلال وتدبير المرفق الجماعي.

واشترط العامل في كتابه الموجه إلى القيادي في العدالة والتنمية، ورئيس المجلس، عرض المقرر من جديد على أنظار المجلس، مرفوقا بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم، وإرسال الملف كاملا لمصالح العمالة قصد التأشير عليه، قبل إعلان المنافسة في إطار طلبات عروض، تكريسا لقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي. وبخصوص المقرر رقم 25، الذي يهم عقد شراكة بين العمالة في شخص اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وجماعة مكناس والمجموعة سالفة الذكر، لأجل تدبير واستغلال المسبح الأولمبي ببوعماير، أكد العامل أنه سبق الاعتراض على هاته النقطة برسالة عدد 19144 بتاريخ 23 غشت 2019. وأكد مسؤول الإدارة الترابية أن هذا المرفق أحدث لفائدة سكان المنطقة على أساس الاستفادة من خدماته بشكل يتناسب مع الفئة المستهدفة، وفي حال تعذر على مصالح الجماعة تدبير المنشأة بإمكانياتها الخاصة، يمكن تفويض ذلك إلى شريك مختص، مع ضرورة احترام الإجراءات المسطرية، من مصادقة وتأشير على دفتر تحملات، وتحديد مدة وواجبات الاستغلال ومبدأ المنافسة.

برحو بوزياني