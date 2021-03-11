إحالة سارقي مهاجر بالجديدة

أحالت الضابطة القضائية بالجديدة، السبت الماضي، ثلاثة متهمين من بينهم قاصر، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، على خلفية السرقة بواسطة الكسر والتسلق. وتم إيداع المتهمين الأول والثاني رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسيدي موسى، فيما تمت متابعة القاصر في حالة سراح.

وجاء إيقاف المتهمين بعد تكثيف الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها، عقب توصلها بشكاية من امرأة مكلفة بمراقبة منزل في ملكية مهاجر إيطالي، بعد تعرضه للسرقة.

وأفادت فيها أن البيت الذي يقع قرب شارع محمد الخامس بوسط المدينة، تعرض للسرقة بعد كسر أقفاله، والتسلق عبر جدران حديقته، مؤكدة أنها اعتادت زيارته لتهويته وتنظيفه. ولم تتمكن من الجزم في تاريخ السرقة، إذ توقفت عن زيارة المنزل ذاته بسبب إصابتها بوعكة صحية.

وحصرت المسروقات في ثلاث تلفزات من الحجم الكبير وساعة حائطية ودراجة هوائية ودفتر شيكات ومجموعة من الأثاث المنزلي والأواني النحاسية والخزفية ومكبر صوت، كما عاثوا فسادا بالبيت نفسه ورسموا علامات تهديدية موجهة لمالكته.

وورد في تقرير الضابطة القضائية، أنها توصلت إلى هوية اثنين من المتهمين من بينهم قاصر، اعترفا بسرقتهما المنزل ، وأدليا باسم المتهم الثالث، الذي تم إيقافه أيضا.

أ . ذ (الجديدة)