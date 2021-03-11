السجن لحدث متهم بالسرقة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بسنة حبسا، ستة أشهر منها نافذة، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي.

وأفادت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بالبئر الجديد، أنها توصلت بشكاية من شخص، أوضح فيها أنه كان يتجول رفقة ابنه وكلب من فصيلة «مالينوا»، فاعترض سبيله شخصان، وحاولا الاستيلاء على الحيوان، وبعدما لم يفلحا في ذلك، أشهر أحدهما سكينا وحاول الاعتداء عليه، وبعد ذلك تمكن من الإفلات منهما وبدؤوا يتبادلون الرشق بالحجارة وهي اللحظة التي فقد فيها هاتفه المحمول ومبلغ 300 درهم.

وأوقفت الضابطة نفسها المتهم الأول وهو دون سن الثامنة عشرة، واستمعت إليه في محضر رسمي بحضور وليه القانوني، فصرح أنه تعرف على زميله في اليوم نفسه وبعد استنشاقهما لمادة «الدوليو»، خرجا يتجولان في شوارع المدينة، فلمحا المشتكي رفقة ابنه وكلب. فقررا الاستيلاء عليه وهجما على صاحبه شاهرين سكينا في وجهه. ولما فشلت عملية السرقة، بدؤوا يتبادلون الرشق بالحجارة، فسقط هاتف المشتكي واستوليا عليه وغادرا المكان.

وتراجع المتهم عن تصريحاته خلال البحث التفصيلي، وأكد أنه لم يهجم على صاحب الكلب وأن زميله هو الذي حاول سرقته، مضيفا أنه كان يراقب الوضع من بعيد.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)