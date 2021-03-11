أخبار الصباح

< بركة

قام نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأسبوع الماضي، بزيارة "سرية" إلى القنيطرة، حيث تناول وجبة غداء بمنزل محمد العزري، الذي يبحث عن تزكية الحزب، لقيادة لائحته في الانتخابات المقبلة. ولم يخبر بركة "كبار" الاستقلاليين بالمدينة والإقليم بزيارته، ما أجج غضبهم، وجعلهم يشنون حملة ضد ترشيح "العزري"، الذي ضمن دعم بعض رؤساء الجماعات بالإقليم.

(ع. ك)

<"فياغرا"

تباشر النيابة العامة بمراكش بحثا لحل لغز وفاة شخص في أحضان عشيقته، إذ تنتظر التوصل بتقرير الطب الشرعي للتأكد من فرضية الوفاة بسكتة قلبية، إثر تناول أقراص من المقوي الجنسي "فياغرا". وذكرت مصادر متطابقة أن الضحية، وهو موظف، نقل الجمعة الماضي إلى المستشفى الإقليمي، إثر إصابته بوعكة صحية أثناء جلسة حميمية مع عشيقته بشقة في إحدى جماعات قلعة السراغنة.

(م. ص)

< "البام"

أفادت مصادر "الصباح" أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يحسم بعد في جميع ترشيحاته بجهة فاس مكناس. وأوضحت المصادر ذاتها أن البرلمانيين السابقين عزيز اللبار ومحمد احجيرة أعيد ترشيحهما في فاس وتاونات، كما جرى ترشيح وجه نسائي جديد على رأس لائحة دائرة فاس الشمالية، ويتعلق الأمر بخديجة الحجوبي. ولم يتم لحد الساعة حسم الترشيحات في إفران وبولمان ومكناس.

(ب.ب)

< حمامات

سجلت القنيطرة، صباح أمس (الاثنين)، حركة غير عادية، بعد قرار السلطات المحلية، فتح الحمامات العمومية في وجه السكان، والتي عرفت، خلال الفترة الصباحية، إقبالا كبيرا، خصوصا من قبل النساء في عيدهن الأممي. واتخذت السلطات المحلية إجراءات استثنائية، من أجل منع الاكتظاظ في الحمامات، في الوقت الذي اعتبر السكان القرار، "تحولا في التعامل مع إقليم القنيطرة"، الذي عانى كثيرا بسبب الإجراءات الاحترازية.

(ص. م)