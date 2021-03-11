تخوفات من تسليم ملياردير سعودي للرياض

النقض تمحص قانونية سندات الترحيل وسفارة أستراليا تدخل على الخط

تنظر محكمة النقض في ملف ملياردير سعودي الأصل، أسترالي الجنسية، جرى إلقاء القبض عليه من قبل أمن طنجة، بعد أيام من دخوله المملكة عن طريق مطار محمد الخامس، إذ أنها المحكمة المختصة في تسليم المطلوبين دوليا وفق شروط الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.

وعلمت “الصباح” أن السعودي ألقي عليه القبض من قبل مصالح الأمن في أعقاب تسجيله شكاية حول سرقة سيارة، في مطلع فبراير الماضي، إذ اتضح بعد تنقيط بياناته أن اسمه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، ما دفع مصالح الأمن إلى تعقبه ومراقبة محل سكناه بطنجة، قبل إيقافه وإشعاره بمسطرة مرجعية ضده، حول ملف سرقة سيارة ومخالفة قانون الجمارك وفرار مبحوث عنه دوليا من داخل المصلحة. وخضع الموقوف للبحث حول هويته، سيما أنه يتوفر على جواز سفر أسترالي يشير إلى اسمه أسامة الحسني، بينما تشير الوثاق الرسمية الصادرة عن السلطات السعودية إلى أنه أسامة المحروقي، فتشبث بالاسم الموجود بجواز السفر الأسترالي ورفض توقيع المحاضر أو تشخيص هويته، سواء بالبصمات أو غيرها.

وخلف إلقاء القبض على السعودي، ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام محكمة النقض، تخوفات لدى حقوقيين، كما أثار نقاشا قانونيا، بالنظر إلى السند القانوني المطلوب بموجبه المتهم المزدوج الجنسية لدى القضاء السعودي، إذ جرى إشعار سفارة أستراليا التي دخلت بدورها على خط القضية لمراقبة مآل ملف مواطنها.

وبينما أثار حقوقيون على المستوى الدولي تخوفات من ترحيل أسامة الحسني ومدى ضمان محاكمة عادلة له في موطنه الأصلي، أشارت مصادر متطابقة إلى أن المعني بالأمر مقيم بطنجة ومتزوج بمغربية وله منها رضيع، ومعروف بأنه كان عضوا بهيأة التدريس بقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز بفرع شمال جدة، ولم يسبق له أن كان معارضا للنظام، ناهيك عن اشتغاله في مجالات تجارية وعلمية، سواء في أستراليا أو سنغافورة.

وتطالب الرياض وفق الأمر الدولي بأسامة المحروقي، بناء على مسطرة مرجعية تتعلق بسرقة مشتركة، أي تعدد المساهمين في سرقة همت ست سيارات من نوع رانج روفر، وهي الدعوى التي حققت فيها فرقة البحث الجنائي السعودي، وأحيل فيها ستة متهمين على المحكمة الجزائية بجدة، وانتهت فيها المحاكمة بعدم وجود أدلة وقرائن ضد المتهمين، وبحكم تعزيري حدد مدة الحبس في ثلاثة أشهر لكل واحد منهم، تحت عبارة مشتركة بين الستة مفادها “ما أمضاه الموقوف على ذمة القضية”، وهو ما يطرح تساؤلات حول قوة السند المطلوب بموجبة أسامة، الذي ذكرت الأبحاث الجنائية السعودية أنه مدبر سرقة السيارات، ودليلها في ذلك أنه تم العثور عليها في قصر مهجور يعود إلى أحد أقاربه واعترافات مطعون فيها لانتزاعها قسرا، إذ أن الدفاع أثناء المحاكمة قدم أدلة على تعرض المتهمين الموقوفين آنذاك إلى الضرب والإهانة والتهديد في العرض، واستدل على ذلك بتقرير صادر عن مستشفى الملك فهد بجدة، أثبت الاعتداءات التي تطلب الشفاء منها بقاء متهم ثلاثة أيام بالمستشفى.

المصطفى صفر