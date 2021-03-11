الصحة والسلامة… الغائبان في عالم الشغل

الشامي يقدم دراسة حول إصلاح المنظومة والعثماني ينوه بدور المجلس الاقتصادي

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئيى أن المغرب حقق طفرة مهمة على مستوى الإطار المعياري في مجال الصحة والسلامة في العمل، داعيا إلى إصلاح واسع لمنظومته، بما ينسجم مع ما يطمح إليه المغرب من بناء نموذج تنموي جديد. وقدم أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، توصيات وخلاصات الرأي، الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية، حول الموضوع إلى رئيس الحكومة، الذي نوه للمناسبة بالأدوار التي يقوم بها المجلس في الأوراش المهيكلة، وحرص الحكومة على أخذ مضامين التوصيات بعين الاعتبار في السياسات العمومية.

إعداد: برحو بوزياني

بلور المجلس في إطار إحالة ذاتية بعنوان”الصحة والسلامة في العمل.. دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” رؤية شاملة ومندمجة تشمل عدة توصيات تهدف إلى الارتقاء بالصحة والسلامة في العمل، وجعل أماكن العمل فضاءات آمنة تسهم في تعزيز قدرات العاملين وفي أداء وتنمية المقاولات.

وأوضح المجلس أن الجهود المحققة لا تعفيه من الإقرار بوجود أوجه نقص كبيرة في منظومة الصحة والسلامة في العمل، تتمثل في ضعف ثقافة الصحة والسلامة، وتواضع جهود التحسيس، ومحدودية تفعيل قواعد الصحة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وتشتت مسؤولية تدبيرها بين عدة متدخلين، وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وقلة الكفاءات المتخصصة.

حوادث شغل بالآلاف

رغم إقرار التشريعات الوطنية للحقوق الأساسية، فإن مدى تفعيلها على أرض الواقع، يظل دون مستوى التطلعات، بالنظر لتدني مستوى قواعد الصحة والسلامة المهنية المعمول بها في جزء هام من النسيج الاقتصادي، خصوصا في المقاولات المتوسطة والصغرى والصغير ة جدا، وفي بعض القطاعات بشكل خاص، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم .

وتفيد وزارة الشغل والإدماج المهني بأن حوادث الشغل بالمغرب، بلغت في 2018 أكثر من 50 ألف حادثة، تسببت في 756 حالة وفاة و 13208 حالة عجز مؤقت، و36561 حالة عجز دائم، وهو ما يعكس حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغياب ظروف العمل اللائق وبحوادث الشغل.

البناء… القطاع الأقل أمنا

تبرز التحديات التي يعرفها مجال الصحة والسلامة المهنية أن الأوراش الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية لا تتقيد في الغالب حتى ببعض الإجراءات الوقائية البسيطة. كما أن التدابير المعتمدة في الوحدات الصناعية تظل في الغالب دون مستوى المخاطر المهنية، ما يؤدي أحيانا إلى حوادث خطيرة، كحريق “روزامو ر” بالبيضاء الذي أودى في 2008 بحياة 55 عاملا.

ومن تبعات هذا الوضع، تضيف الدراسة، أن المغرب يسجل رقما مرتفعا في حوادث الشغل يبلغ 43 ألف حادث سنويا، وفق إحصائيات شركات التأمين، اعتمادا على ما تم التصريح به لديها، وأن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص، ما جعل المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول منطقة “مينا”. كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 % من الناتج الداخلي الخام .

تأمين ستة ملايين أجير

تشير معطيات التأمين ضد حوادث الشغل إلى أن عدد الأجراء الذين يشملهم التأمين ضد حوادث الشغل يبلغ 6,2 ملايين شخص، بينما يبلغ السكان النشيطون، عدا القطاع العام، ما يقرب من 10 ملايين شخص.

وتفيد الأرقام الرسمية أن عدد المقاولات التي تتقيد بمقتضيات مدونة الشغل بشأن إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة، لا يتجاوز 17 %، فيما تقتصر مصلحة طب الشغل على بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة.

محدودية طب الشغل

يعتبر النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة من بين أهم الأسباب الموضوعية التي تعرقل تكريس قواعد الصحة والسلامة المهنية. وتشمل هذه الكفاءات تخصص طب الشغل، إذ أن عدد أطباء الشغل بالمغرب لا يتجاوز 1400 طبيب، وكذلك الكفاءات من المهندسين والتقنيين المتخصصين في السلامة المهنية ودراسة المخاطر.

كما تسجل محدودية إمكانيات جهاز المراقبة، إذ يمارس جهاز مفتشية الشغل صلاحياته في مراقبة تطبيق القانون في القطاع الخاص، وينظم لهذا الغرض عمليات تفتيش وأحيانا حملات لهذا الغرض تستهدف قطاعات محددة.

وحسب إفادة وزارة الشغل، أنجز جهاز التفتيش في 2019 ما مجموعه 36648 زيارة مراقبة، تم خلالها توجيه 636468 ملاحظة للمشغلين، منها 31824 تتعلق بالصحة والسلامة في العمل. ورغم جهود جهاز مفتشية الشغل، فإن محدودية إمكانياته البشرية والمادية لا تسعفه في إنجاز مهامه على الوجه الأكمل.

نظام إجباري للأمراض المهنية

أوصى المجلس بتوسيع النظام الإجباري للتعويض عن حوادث الشغل في القطاع الخاص، ليشمل الأمراض المهنية، وأن يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يشمل كافة فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين ومقاولين ذاتيين وفلاحين.

كما يقترح المجلس أن يعتمد نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على مساهمة المشغلين، على أن يحدد مقدار واجب الاشتراك بحسب القطاعات الاقتصادية والفئات المشمولة ونوعية المخاطر، مع تطبيق نظام للحوافز حسب مدى التزام المقاولات بقواعد الصحة والسلامة ونسبة التعرض للحوادث والأمراض

آليات للحكامة

أكد المجلس في توصياته أن النهوض بالصحة والسلامة في العمل رهين أولا بإيجاد آليات حكامة متماسكة ومنسجمة تعتمد على رؤية موحدة وصلاحيات واسعة وتدبير فعال، داعيا إلى استثمار التراكم الإيجابي المحقق من لدن الهيآت والبنيات المختصة الموجودة حاليا من أجل تجميعها والارتقاء بها إلى وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة وتناط بها مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وتطبيق القانون.

وأوصى المجلس بمنح الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل صلاحية الإشراف على القطاعين العام والخاص، بمختلف فروع النشاط الاقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة يعين أعضاؤه من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية والخبراء، وأن تشتغل بشراكة وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية والمنظمات النقابية، مع الحرص على تكريس البعد الجهوي، بإشراك الفاعلين في الجهات وتغطية مختلف الأقاليم في أنشطتها ومشاريعها.

كما أوصى بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية، مع احتفاظه باستقلالية التدبير الإداري والمالي، وتمكينه من الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بأدائه دورا رياديا في نشر ثقافة الصحة والسلامة في العمل والتكوين والبحث العلمي، مع إحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية يختص، تحت إشراف الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، بتجميع المعطيات وتهيئ الإحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وكل ما يتعلق بالمخاطر المهنية.

مراكز لطب الشغل

من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني، دعا المجلس إلى إحداث مراكز خاصة لطب الشغل، يعهد إليها بفحص ومتابعة صحة العاملين وحمايتهم من الأخطار المهنية، والتحسيس والتثقيف الصحي. وتستفيد من خدمات مراكز طب الشغل، المقاولات، مهما كان عدد أجرائها، وكافة فئات القطاع الخاص، بناء على اشتراك سنوي، مع سن إجبارية الاشتراك في خدمات مراكز طب الشغل بالنسبة إلى القطاعات ذات المخاطر والمقاولات التي تشغل موارد بشرية يتجاوز عددها عتبة محددة، إلا بالنسبة إلى المقاولات التي تختار إحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها.

كما أوصى المجلس بتوسيع النظام الإجباري للتعويض عن حوادث الشغل في القطاع الخاص، ليشمل الأمراض المهنية، وأن يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يشمل كافة فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين ومقاولين ذاتيين وفلاحين.

كما اقترح المجلس اعتماد نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على مساهمة المشغلين، على أن يحدد مقدار واجب الاشتراك بحسب القطاعات الاقتصادية والفئات المشمولة ونوعية المخاطر، مع تطبيق نظام للحوافز، حسب مدى التزام المقاولات بقواعد الصحة والسلامة، ونسبة التعرض للحوادث والأمراض في العمل.

تحيين التشريع

من أجل أن يرتقي التشريع الوطني إلى مستوى المعايير الدولية للصحة والسلامة في العمل، ويواكب الأنماط الجديدة للشغل، ومنها العمل عن بعد، ولأجل أن ينسجم التشريع الوطني مع التصور الجديد لمنظومة الصحة والسلامة في العمل، أّوصي المجلس بتحيين مضامين مشروع القانون- الإطار بما يفيد التنصيص على إحداث الوكالة الوطنية وباقي الهيآت العامة والخاصة المكونة للمنظومة، والإسراع بإقرار القانون- الإطار في أقرب الآجال، ومراجعة وتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة في العمل والحماية الاجتماعية، مع الحرص على ضمان المساواة في الحقوق لكافة فئات العاملين.

كما أوصى بمصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية، ومراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والعمل على مراجعة السياسة الوطنية ومراجعة البرنامج الوطني في أفق إخراج خطة عمل تمتد لعشر سنوات، وتشمل عدة أوراش.

تأهيل القطاع العام

حرصا على تحقيق المساواة بين العاملين في كافة القطاعات، أوصى المجلس بأن يحظى القطاع العام بآليات وقواعد ومعايير للصحة والسلامة في العمل، مماثلة لما هو مقرر للقطاع الخاص، واعتماد الرقمنة

خيارا إستراتيجيا لعصرنة التدبير وتطوير الخدمات في مجال الصحة والسلامة في العمل، وإحداث منصة إلكترونية تربط بين كافة مكونات منظومة الصحة في العمل، وتضمن الفعالية والسرعة في التعاون والتواصل بينها وتداول المعلومات والمعطيات، والنهوض بثقافة الصحة والسلامة في العمل، داخل المقاولات. وأوصى المجلس بـالعمل على إحداث منظومة للتكوين المستمر تعبئ إمكانيات وجهود الهيآت العمومية والمنظمات المهنية والتنظيمات النقابية والقطاع الخاص، وتمكين المقاولات من الاستفادة من نظام العقود الخاصة للتكوين للرفع من قدرات مواردها البشرية في مجال الصحة والسلامة في العمل.