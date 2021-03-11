بوانو: مقاعد المستشارين تباع في المزاد

القيادي في العدالة والتنمية قال إن القاسم الانتخابي لن يغير الخريطة الانتخابية

اتهم عبد الله بوانو، القيادي في العدالة والتنمية، أعضاء بمجلس المستشارين، بشراء مقاعدهم من الناخبين الكبار الفائزين في المجالس الترابية، مؤكدا أن “البيع والشراء” ظاهرة مستشرية في الغرفة الثانية.

ووجه البرلماني خطابه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قصد حماية صناديق الاقتراع من الإفساد، ملتمسا منه التدخل لمواجهة من يخرق القانون، مؤكدا أن انتخابات مجلس المستشارين تشهد أكبر عملية فساد، كأن المنتخبين في مزاد علني “للبيع والشراء”.

وأكد القيادي في “بيجيدي”، في جلسة لمناقشة القوانين الانتخابية عقدت، أخيرا، بمجلس النواب، أن الفساد أثر على مصداقية ونزاهة الذين يشتغلون بجد لتحقيق الفوز من خلال برامجهم، مشيرا إلى أن حزبا ما قد يحصل على 1200 صوت في دائرة معينة، ولا يستطيع وكيل لائحته الفوز بمقعد بمجلس المستشارين، ما يعني أن نتائج انتخابات المجالس الترابية لا تنعكس على نتائج الفوز بمقعد في الغرفة الثانية، بسبب الفساد.

ولتفادي التهجم عليه من قبل أعضاء الغرفة الثانية، تدارك بوانو الأمر قائلا إن “أعضاء مجلس المستشارين نحترمهم كثيرا، وأنا أتحدث هنا عن المفسدين فقط، الذين يستعينون بالمال لشراء أصوات الناخبين الكبار”، داعيا الأحزاب السياسية إلى محاربة الفساد. واعتبر المتحدث نفسه أن القاسم الانتخابي السابق لم يساعد حزبه على تحقيق فوز ساحق، من 2002 إلى 2016، بل نجح بفضل عمل أعضاء الحزب، مضيفا أن القاسم الانتخابي الجديد المرتكز على عدد المسجلين سيضيع على حزبه 26 مقعدا في اللوائح المحلية، وبضعة مقاعد أخرى في اللائحة الجهوية.

وأضاف أن القاسم الانتخابي الجديد لن يغير من الخريطة الانتخابية، ولن يمس بالفصل 47 من الدستور، لأنه في النهاية سيفوز حزب معين، وسيشكل الحكومة، منتقدا الجانب السلبي في هذه التقنية، التي ستشجع على ” البلقنة” وتشكيل أغلبيات تتميز بهشاشة كبرى، وبعدد أحزاب كثيرة، سواء في الحكومة أو المجالس الترابية، مضيفا أنه يتفهم دفاع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ “البام”، الذي أكد أن القاسم الانتخابي الجديد سيحمي أحزابا وطنية من الاندثار بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بالاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهو ما أثار غضب نواب هذه الأحزاب واحتجاجاتهم.

أحمد الأرقام