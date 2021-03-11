دسائس نقابية في سوس

انتفض الذراع النقابي للاستقلال ضد ما وصفه بـ «الدسائس» و»المؤامرات»، التي تعرض لها أعضاؤه، مسجلا خلال أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة بجهة سوس ماسة، مظاهر الإقصاء والتهميش، التي طالته في أكثر من مناسبة، والتي تهم المباريات المهنية والترقيات والانتقالات.

واستعرض أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للنقابة المذكورة أهم المحطات النضالية، التي خاضتها الجامعة الوطنية، وترافعها المستمر من أجل تحقيق الملف المطلبي للجامعة، والتي كان آخرها الحوار الذي عقدته مع الوزير، والذي تعهد من خلاله بمعالجة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لمختلف المطالب.

وشدد بلفاطمي على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف الهياكل التنظيمية للجامعة، في إطار التنسيق المحكم بين الفروع والمكاتب الإقليمية والمكاتب الجهوية والقيادة الوطنية للجامعة، لأنها السبيل لضمان الفعالية النقابية والمعالجة السريعة للملفات المطروحة والقضايا الطارئة، والانخراط بقوة في مختلف المحطات، من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة .

واحتضنت حاضرة سوس العالمة ، بحر الأسبوع الماضي، المؤتمر الجهوي تحت شعار “النضال إخلاص وأمانة ” ، بحضور عبد الغني السملالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين ومنسقه الجهوي، ومحمد بركة الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بأكادير، ومحمد قاصيد مفتش حزب الاستقلال بأكادير إدوتنان، و مصطفى الهيت مفتش حزب الاستقلال بإقليم تيزنيت، تجدد خلاله التشبث بالخط النضالي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، واستعدادها الدائم للدفاع عن الملف المطلبي الذي تتبناه، من أجل النهوض بالأوضاع المادية والمهنية لكافة العاملين بالقطاع وتحقيق الأدوار الحيوية، التي يضطلع بها في التنشئة الاجتماعية والرقي بالطفولة والشباب والنساء في جميع المجالات. وانتخب المشاركون المكتب الجهوي الجديد لجهة سوس ماسة، الذي تشكل من عثمان هركوم كاتبا جهويا، وعبد القادر إيداوتي نائبا أول، ومنير العبادي نائبا ثانيا.

ي .ق