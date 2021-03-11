خنيفرة في حلة صحراوية

أكدت بلدية خنيفرة سلامة أوراق ورش تهيئة الساحة الرئيسية للمدينة، كاشفة وثائق صفقة إقامة معلمة “الخيمة الصحراوية» في وجه مزايدات انتخابية، مسجلة أنها عبارة عن مدخل للساحة أنجز حسب التصميم، الذي صادق عليه المجلس، وأن ثمنها احتسب حسب عدد الأمتار المكعبة من الإسمنت، كما ورد في الفصل 21 من كناش التحملات بـ 940 درهما للمتر مكعب.

وأفادت البلدية أن الحديد المستعمل في الخيمة، حدد ثمنه في الفصل 22 بـ 11 درهما للكيلوغرام، وأن الورش تضمن تهيئة ساحة خاصة بالأطفال والكبار وتجهيزها بآلات الرياضة، بما مجموعه 210.000 درهم.

وأشارت الجماعة إلى أنها اختيرت من بين 40 جماعة في المغرب حظيت بدراسة حول النجاعة في التسيير، من خلال نشر جميع الوثائق المحاسباتية، واستفادت من منحة التميز خلال 2020 من وزارة الداخلية بحوالي 170 مليون سنتيم.

وأوضح الرئيس أن الصفقة المتعلقة بتهيئة ساحة «أزلو» تمت في إطار تأهيل المدينة، بتمويل من وزارة الإسكان وسياسة المدينة.

وتوجد الساحة قرب الإقامة الملكية ومقر عمالة خنيفرة والمحكمة الابتدائية ومقر الجماعة، في موقع إستراتيجي يبرر أهمية هذا المشروع الذي تسهر البلدية على تنفيذه بالوجه المطلوب الذي يشرف المدينة.

وسهر على إنجاز كناش التحملات مهندس معماري ومكتب دراسات ومختبر ومكتب مراقبة ولجنة تتبع مكونة من السلطة الإقليمية والجماعة ووزارة الإسكان، لمراعاة جودة وتقدم الأشغال بتقارير دورية تهم صفقة من 860 مليونا.

ياسين قطيب