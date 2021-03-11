السطو على ستة هكتارات بالمحمدية

كشفت قضية نزاع حول عقار مساحته ستة هكتارات بالمحمدية معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، عن عقود بيع مزورة، جاء في إحداها أن مالكة عقار، رغم وفاتها، فوتت حصتها رفقة أبنائها إلى المشتكى بهم في الملف.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الفضيحة تفجرت عندما تقدم ثلاثة أشقاء أمام المحكمة بعقد بيع يدعون فيه أنهم اقتنوا العقار، الذي تبلغ قيمته الملايير، من شخص وورثة شقيقته المتوفاة، وبعدها ظهر عقد بيع عدلي ثان تقدم به شخص مقدما نفسه أنه الشقيق الرابع، وادعى أن إخوته الثلاثة أهملوا تسجيل اسمه في العقد الأول بعد سنوات طويلة. وافتضح أمر التزوير، عندما عرض عليهم عقد تصفح يفيد فيه أنه وأشقاءه الثلاثة اقتنوا العقار من مالكه وشقيقته وأبنائها، متناسيا أن العقدين المطعون فيهما أمام المحكمة ينصان على أنها فارقت الحياة.

وخلال تفحص العقد الثاني تبين أنه يحمل توقيع قاضي التوثيق في ظروف غامضة، وأنه نسخ بطريقة مشبوهة انطلاقا من العقد الأول المزور، وأضيف فيه اسم الشقيق الرابع.

وتورط في تلك العملية، حسب المصادر، عدل بالمحمدية، يقضي عقوبة حبسية إثر إدانته في ملف تزوير عرض على المحكمة، إذ هو من توسط في نسخ العقد الثاني وتحريفه بتواطؤ مع جهات ووسطاء.

وكان العقار موضوع النزاع في ملكية معمر فرنسي، اقتناه من مغربي في سنوات الخمسينات، وبعد تسجيله وتحفيظه، نزع من قبل الحكومة المغربية بعد إصدار قانون المغربة، ليعود العقار إلى ورثة مالكه الأصلي. وأثناء مباشرة إجراءات التحفيظ، فوجئوا بتعرض من قبل جيرانهم، تحت حجة أنهم اقتنوه بناء على عقد عدلي، وأثناء الاطلاع على تاريخ تحرير العقد، اتضح أنه يعود إلى الفترة التي فوت فيها إلى المعمر الفرنسي. وتم عرض القضية على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأدلى الجيران، وهم ثلاثة أشقاء بعقد يدعون فيه أنهم اقتنوا العقار من وارثه وشقيقته التي فارقت الحياة، وخلال سريان الدعوى فوجئ الجميع بشخص يتقدم بعقد آخر، ما عجل بافتضاح أمر التزوير، لحظة عرضه عقد التصفح، الذي يتعارض مع عقدي البيع، بادعائه أن مالكته باعت نصيبها له ولأشقائه رفقة أبنائها.

مصطفى لطفي