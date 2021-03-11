أثار مشروع قانون تقنين زراعة الكيف وضبط استعمالاته المشروعة الكثير من سوء الفهم، بسبب ضعف التواصل والتحسيس، من قبل السلطات الحكومية.

وانتقل الجدل حول المشروع، الذي يهدف إلى تأطير نشاط زراعة هذه النبتة، قانونيا، عبر إحداث وكالة وطنية تخضع لإشراف الدولة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليساهم في إثارة بلبلة في أوساط الرأي العام، ذلك أن الأمر يتعلق بتقنين الزراعة، وليس شرعنة تحويلها إلى مخدرات أو السماح بترويجها، كما هو جار به الأمر في بعض الدول الأوربية.

وعوض أن يظل المشروع حبيس مناقشات مغلقة داخل البرلمان، وبين فاعلين محدودين، فإن المصلحة الوطنية تقتضي حملات للتحسيس والشرح، لأن الموضوع يهم الرأي العام وآلاف الأسر المعنية بهذه الزراعة، لإزالة اللبس، والتأكيد على أن الأمر يتعلق بتقنين لزراعة قائمة في مناطق محددة، واستخدامها في استعمالات طبية وصيدلية.

إن الأمر يتعلق بتقنين زراعة نبتة وليس بشرعنة إنتاج المخدرات، كما يحاول البعض، من داخل الوطن وخارجه من معارضي المشروع، تغليط الرأي العام.

برحو بوزياني