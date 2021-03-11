سهب القايد… الرحيل الصعب

توزيع بقع على المستفيدين بسوق حد بوقنادل والجرافات تأتي على آخر الأكواخ القصديرية

أتت جرافات السلطات الترابية بسلا، أخيرا، على آخر كوخ قصديري ب”كاريان” سهب القايد التاريخي بمقاطعة تابريكت وسط المدينة. ظلت العائلات ترفض الإفراغ، مطالبة بإسكانها بمحيط “الكاريان”، لكن التحديات التي تواجهها المدينة والتسريع بالقضاء على دور الصفيح والتعجيل بإخراج المشاريع الملكية إلى الأنوار، دفعت بهذه العائلات إلى القبول ب”الرحيل الصعب” إلى بوقنادل.

إنجاز: عبدالحليم لعريبي-تصوير (عبدالمجيد بزيوات)

سهب القايد، أحد أكبر “كاريانات” سلا. شيد قبل سبعة عقود من الزمن. ظل هذا الحي الصفيحي يشوه معالم السكن الحديث بالمدينة، رغم القضاء على جزء كبير منه قبل ما يزيد عن عقد من الزمن، فاستفاد القاطنون من شقق سكنية بحي سعيد حجي على الطريق الساحلي للمدينة، فيما ظل قاطنو الشطر الأخير ينتظرون مصيرهم في الاستفادة بأحياء الأمل أو سعيد حجي، قبل أن يتفاجؤوا بترحيلهم إلى سوق الحد بالجماعة الترابية لبوقنادل.

الرحيل الصعب

شهد الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، القضاء على آخر البنايات بهذا الحي القصديري، بعدما جهزت سلطات العمالة بقعا أرضية لقاطنيه بحد بوقنادل. ظل السكان يرفضون في بداية الأمر الرحيل إلى هذه المنطقة بسبب البعد الجغرافي والتزام القاطنين بالعمل وسط المدينة أو حتى الرباط، لكن مع مرور الزمن وجدوا أنفسهم راضين على القرارات العاملية المتخذة بالتشاور مع المنتخبين وشركاء متدخلين آخرين.

يقول أحمد الذي عاش حوالي ستة عقود بهذا “الكاريان” إن السلطات أخبرتهم بموضوع البقع السكنية وباستفادة أسرتين من بقعة واحدة، ووزعت الأرقام عليهم بحضور قائد وأعوانه، لكن بعد معاينتهم هذه البقع اكتشفوا أنها “رملية”، ويصعب تشييد منازل فوقها بسبب قربها من منطقة شاطئية وغابوية. ولا يخفي هذا المسن وجود تأثيرات سلبية على المرحلين الذين سيضطر بعضهم حسب قوله إلى ترك أنشطتهم المهنية والتجارية، مؤكدا أن هناك صعوبات في الولوج إلى وسائل النقل، وأن آخرين عرضوا بيع بقعهم بثمن بخس، أملا في اقتناء سكن بسلا، حتى يضمنوا وظائفهم وتمدرس أبنائهم.

وظل السكان يطالبون بالحصول على شقق سكنية غير بعيدة عن مسقط رأسهم ب”الكاريان”، لكن المفاوضات مع ممثلي السلطات المحلية باءت بالفشل، قبل أن تفاجئ هذه السلطات القاطنين بإحصاء سريع باشره الأعوان ليلا، وظل موظف يسهر على تصحيح الإمضاءات وتقديم المعلومات للأسر المستفيدة، قصد تسريع عملية الترحيل، ولم تتأخر مصالح العمالة في توزيع أرقام القطع الأرضية النهائية على الأسر المستفيدة.

إنزال أمني

منذ نهاية يناير الماضي، عرف محيط “الكاريان” إنزالا أمنيا غير مسبوق، تمهيدا للترحيل ولو بالقوة، وبعدها تدخل منتخبون وممثلون للسلطة لإخبار القاطنين بموعد ترحيلهم بداية من منتصف فبراير الماضي.

وبعدما اتخذت السلطات الترابية كافة الاحتياطات الأمنية وضمان سلامة عناصرها والمستفيدين، تدخلت الآليات الخاصة لهدم “البراريك” الصفيحية.

ولم تسجل أي حوادث أثناء عمليات الهدم التي استمرت أكثر من أسبوعين، وظلت السلطات المحلية تراقب عن كثب مجريات الهدم، بحضور كبار مسؤولي السلطة بالمدينة.

رفض المتزوجين حديثا

استفادت الأسر المحصية في آخر إحصاء من بقع أرضية، كما استفاد أبناؤها المتزوجون قبل المصادقة على اللائحة الأخيرة، لكن العديد من الشباب حديثي الزواج رفضت السلطات المختصة استفادتهم من إعادة توزيع البقع السكنية بجماعة بوقنادل.

واحتج العشرات من المتزوجين حديثا على السلطات المكلفة بإعادة الإيواء دون عنف، ورفعوا شعارات ولافتات تطالب بالاستفادة مقابل مغادرة السكن الصفيحي، يلتمسون من خلالها مراجعة لوائح الاستفادة، لكن المتدخلين صمتوا عن مطالبهم، لتفاجئهم جرافات عمالة المدينة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، مرفوقة بعناصر القوات المساعدة ومصالح الأمن الوطني.

واعتبر مسؤول في السلطة أن ما حدث يعتبر احتيالا على القانون، مؤكدا أن السلطة المحلية تصدت لهذه الخروقات لتفادي التبعات القانونية والقضائية.

ولم يخف مسؤول السلطة أن اللوائح المعتمد عليها جرى التأشير عليها مع متدخلين آخرين وقطاعات حكومية ويصعب خرقها، بعدما تولت جهات شريكة لوزارة الداخلية ملف إعادة إيواء القاطنين بدور الصفيح، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسر بدور صفيحية أخرى بالمدينة جرى ترحيلها وفقا للبرنامج المعتمد منذ سنوات للقضاء على “البراريك” والذي تتدخل فيه وزارة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة وشركة الرباط للتهيئة وغيرها من الشركاء الأساسيين.

ما بين 70 مترا و80

أ كد مصدر مسؤول أن عدد المستفيدين فاق 2000 أسرة ما بين الشطر الأول والثاني، بعدما كان “الكاريان” يعتبر أقدم سكن صفيحي بالمدينة إلى جانب السوق الصفيحي بتابريكت، ووضعتهما سلطات العمالة والولاية على رأس الدور المستهدفة بالترحيل، وتسارع السلطات ذاتها ترحيل “كاريان” آخر ويتعلق الأمر ب”ديبو راس الماء”.

وخصصت السلطات المختصة بقعا أرضية تتراوح مساحتها ما بين 70 مترا و80 لترحيل القاطنين ب”الكاريان” المذكور، وأشركت أسرتين في بقعة واحدة لتسهيل بنائها. ولجأت العديد من الأسر إلى مقاولين وأصحاب المال للتكلف بعملية البناء مقابل الاستفادة من شقق ومحلات تجارية، على أن تستفيد الأسرتان المتشاركتان في بقعة لكل واحدة منهما.