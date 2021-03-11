العنصرية تلاحق العائلة الملكية البريطانية

ميغان قررت الانتحار بعد حرمان ابنها أرتشي من لقب أمير بسبب لون بشرته

ذهل البريطانيون، بعد متابعة لقاء تلفزيوني أجراه الزوجان ميغان ماركل والأمير هاري، مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة وينفري أوبرا، بث أول أمس (الأحد)، على قناة “سي بي إس” الأمريكية، إذ اتهمت ماركل العائلة الملكية البريطانية بالعنصرية، وأكدت أنها كانت على وشك الانتحار في أشهر حملها.

وقالت ميغان في الحوار الذي اعتبرته وسائل الإعلام المحلية تاريخيا، أن العائلة الملكية البريطانية رفضت منح ابنها أرتشي لقب أمير، بسبب مخاوف بعض أفرادها بخصوص بشرته السوداء، ما أثار جدلا كبيرا في بريطانيا، بل إن هناك من قارن اللقاء التلفزيوني بحوار الأميرة الراحلة ديانا على “بي بي سي”، قبل 26 عاما.

وأوضحت ماركل في اللقاء نفسه، أنها لم تجد الحماية الكافية داخل قصر “باكينغهام”، مضيفة أن “أفراد العائلة الملكية كانوا على استعداد للكذب، من أجل حماية أفرادها الآخرين”، وهو ما رفضته جملة وتفصيلا، بل فكرت في الانتحار، أثناء حملها، لكن زوجها حماها وساندها في تلك الظروف الصعبة، رغم أنه كان “يحمل ثقل العالم على كتفيه”، على حد قولها.

وأضافت زوجة الأمير هاري أنها أجبرت على الصمت، بل تم توجيهها بشكل معين، مباشرة بعدما عرف العالم بعلاقتها مع زوجها، مبرزة أنها امتثلت لكل تعليمات العائلة الملكية، رفقة كل عائلتها، بمن فيهم والداها وإخوتها.

وزادت ماركل قائلة إنها كانت تتوقع أن تتغير الأمور بعد الزواج، وأن أفراد العائلة الملكية سيحمونها، غير أن الأمور ازدادت سوءا، إلى درجة أن بعض أصدقائها حذروها من تلك الممارسات.

ورفضت ماركل ذكر أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، عبر لها عن مخاوف بخصوص بشرة ابنها السوداء، مشيرة إلى أنها شعرت في البداية بأنها محاصرة في القصر، رغم أن الاستقبال في البداية كان جيدا، من قبل الملكة والعائلة، لكنهم أجبروها على الصمت منذ الوهلة الأولى.

من جهته، زاد الأمير هاري الطين بلة، حين قال في المقابلة نفسها، إن عائلته قاطعته ماليا في بداية 2020، فيما قطع والده الأمير تشارلز علاقته معه، مباشرة بعدما قرر الزوجان الاستقلال عن العائلة الملكية.

العقيد درغام