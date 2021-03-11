شريط فيديو يطيح بثلاثة جانحين

تفاعلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، بسرعة وجدية كبيرتين، مع مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ورواد تطبيق التراسل الفوري «واتساب» الجمعة الماضي، يظهر فيه شخص عشريني يدعي بأنه تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف ثلاثة جانحين، من بينهم امرأة في الثلاثينات من العمر، بعدما قاموا بمحاولة التغرير بفتاة قاصر من عائلته.

وأوضحت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي باشرتها العناصر الأمنية على ضوء هذا الشريط، أن النازلة تعود ليوم الأربعاء الماضي، وأسفر التدخل الأمني عن تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وإيقافهم في زمن وصف بالقياسي. وتم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوفة للبحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذا الفعل الجرمي.

حميد بن التهامي (مكناس)