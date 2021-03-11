حجز 3 أطنان من المخدرات بالجديدة

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 3 أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت متوجهة للشحن في اتجاه مياه الأطلسي بشواطئ إقليم الجديدة.

وعلمت «الصباح» أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من قبل العناصر الأمنية، إثر تنسيق محكم، مكنت من رصد شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزورة، محملة بشحنات المخدرات المحجوزة خارج الاختصاص الترابي لعناصر الأمن، بعدما نجح سائق الشاحنة في الفرار وتخلى عنها على مستوى المنطقة القروية سيدي عابد قرب الجرف الأصفر بنواحي الجديدة، حيث تم العثور خلال هاته العملية بداخل الشاحنة على 100 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام.

أحمد سكاب (الجديدة)