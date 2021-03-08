غفساي: تدشين مركز لتكوين وادماج النساء

قام عامل اقليم تاونات، صالح داحا، اليوم الاثنين بغفساي (اقليم، بتدشين مركز التربية والتكوين وادماج المرأة، الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 2، 4 ملايين درهم.

وتفقد العامل مختلف مرافق هذه المنشأة التي تم افتتاحها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة.

وتم انشاء المركز في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة مغطاة تبلغ 550 مترا مربعا. ويوفر المركز عدة خدمات من قبيل الاستقبال والتوجيه والتأهيل التربوي والاجتماعي والادماج في البرامج السوسيو اقتصادية على الصعيد المحلي.

ويضم قاعة متعددة الاختصاصات وأخرى متعددة الوسائط وورشات للطبخ والحلاقة والزرابي والرسم وقاعة للانصات وغرفة للتمريض وحضانة. وتتطلع هذه البنية الى المساهمة في الجهود الرامية الى مكافحة الاقصاء الاجتماعي والادماج في النسيج السوسيو اقتصادي.

وقال عبد الرحيم الوالي، رئيس مصلحة التواصل بقسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات، إن المشروع انجز بشراكة مع المجلس الاقليمي وجماعة غفساي والمؤسسة الاقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومندوبية التعاون الوطني وجمعية آفاق للتنمية والأعمال الاجتماعية.

وأضاف أن المركز الذي تبلغ طاقته 200 مستفيدة يروم تطوير كفاءات النساء من خلال تكوين مهني في مختلف الورشات قصد تسهيل الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية طبقا لأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأبرز الوالي في هذا السياق الأهمية التي توليها المبادرة في مختلف برامجها ومراحلها للمرأة كفاعل محوري في المسلسل التنموي.

(و م ع)