عموري يغادر الرشاد بعد 32 سنة

الفريق اقترح عليه منصب رئيس شرفي مدى الحياة

غادر الرئيس أحمد عموري فريقه الرشاد البرنوصي، بعد 32 سنة، وطلب من المنخرطين انتخاب رئيس، يرجح أن يكون هشام شبورة.

ويعد الرئيس المرتقب من أبناء البرنوصي، وينتمي إلى أسرة رياضية، ارتبطت بالرشاد، وسبق أن مارس التسيير رفقة عموري، وساهم في عودة الفريق إلى القسم الثاني.

وحقق عموري إنجازات كبيرة في تاريخ الرشاد، مثل الصعود من الهواة إلى القسم الأول بعد ثلاث سنوات من انتخابه في 1989، محققا وعدا قدمه بعد انتخابه، لتنطلق صفحة حافلة في مسار الرشاد، صار فيها معادلة صعبة في الكرة الوطنية، إذ لعب نهائي كأس العرش، وربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، وقهر الترجي، وخلق متاعب كبيرة لأكبر الأندية، بانيا نجاحه على أبناء مدرسته، التي صار يضرب بها المثل، وكونت عددا كبيرا من نجوم الكرة الوطنية.

ومثل عموري الرشاد في ولايتين بالجامعة، في عهد الحسين الزموري والجنرال حسني بنسليمان، وكان مشرفا على التحكيم، حين برز سعيد بلقولة وعبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز، وسير في المجموعة الوطنية، مشرفا على البرمجة، وفي عهده خسر الرجاء بالقلم، بسبب تخلفه عن مباراة حسنية أكادير.

وقال مصدر من أسرة عموري، الذي اقترح المنخرطون تعيينه رئيسا شرفيا مدى الحياة، إن تسيير الرشاد طيلة هذه المدة كلفه أكثر من ستة ملايير تقريبا، إذ ظل يصرف على الفريق من ماله الخاص لسنوات، في ظل غياب أي دعم.

ع.م