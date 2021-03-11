كورونا يكتسح مباراة إعدادية بمراكش

اكتشاف أربع حالات بالمنتخب التنزاني فرض توقيف مواجهته لأوغندا

اضطرت السلطات المحلية بمراكش إلى توقيف المباراة الإعدادية بين تنزانيا وأوغندا للفتيان، صباح أول أمس (الأحد)، بالملعب الكبير بمراكش، بعد إجراء الجولة الأولى.

وأكدت مصادر مسؤولة اكتشاف أربع حالات للإصابة بفيروس “كورونا”، بالمنتخب التنزاني للفتيان، الذي يستعد للمشاركة في كأس إفريقيا للفتيان، المقرر انطلاقها بالمغرب في 13 مارس الجاري.

ويوجد منتخب تنزانيا في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الجزائر ونيجيريا والكونغو.

ولم تلتحق بالمغرب خمسة منتخبات، ويتعلق الأمر بمنتخب جنوب إفريقي، المقرر أن يدخل التراب الوطني، اليوم (الثلاثاء)، والكامرون ومالي والغابون، والجزائر، بسبب تأخر الحصول على تراخيص دخول التراب الوطني.

وقررت لجنة الطوارئ التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقد اجتماع عاجل، أمس (الاثنين)، بعد اكتشاف أربع حالات فيروس “كورونا”، بالمنتخبات المشاركة فيها، والموجودة حاليا بالمغرب، إضافة إلى إيجاد حل لمشكل التحاق بعض المنتخبات، بعد قرار إغلاق السلطات الرحلات الجوية القادمة إلى المغرب.

يذكر أن السلالة الجديدة لكورونا تسببت في حالة استنفار أول أمس (الأحد)، بمركب محمد السادس، بعد ظهور حالة في صفوف منتخب الأرجنتين لكرة القدم داخل القاعة، الذي كان يستعد لمواجهة المنتخب الوطني، تحضيرا للمونديال، ما حدا بمسؤولي المركب إلى إعلان حالة الطوارئ، تحسبا لظهور حالات جديدة.

صلاح الدين محسن ونور الدين الكرف