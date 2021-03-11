رسالة رياضية: رجاء سلامي

تعادل الرجاء في مباراة يوسفية برشيد لا يعني فقط ضياع نقطتين، ولكنه يعطي إشارات أخرى أهم وأكبر، كيف؟

أولا، بدا لاعبو الرجاء منهزمين ذهنيا، وفاقدين للحافز الكافي، الذي يفترض أن يعتري أي لاعب في ناد من هذا الحجم، خصوصا في مباريات باردة، تجرى أمام مدرجات فارغة، مثل مباراة برشيد.

في هذه الحالات، إما أن خطاب المدرب لم ينفذ إلى قلوب اللاعبين وعقولهم، كما هو مفروض، وإما أن هناك شيئا غير واضح في علاقة اللاعبين مع الإدارة، خصوصا في ما يتعلق بالمستحقات المالية، وتجديد العقود، وهي أمور هامة ومؤثرة في أي فريق لكرة القدم، خصوصا لما يغيب لاعبون قادة ومؤثرون في المجموعة، مثل بدر بانون ومحسن متولي.

ثانيا، كرة القدم العصرية تبنى، بشكل أساسي، على مساهمات الأظهرة، لكن المتتبع للمباراة سيدرك أن الرجاء كان مشلولا على مستوى الظهيرين الأيمن والأيسر، سيما من الناحية الهجومية، إذ ظهر عمر بوطيب وأسامة سكحال ضعيفين وغير موفقين، خصوصا في ما يتعلق بمساعدة الخط الأمامي، سواء في الجولة الأولى أو الثانية.

وهنا يطرح السؤال: هل يعقل أن ناديا من حجم الرجاء لا يتوفر على مدافع أيسر مؤهل أحسن من عبد الجليل جبيرة؟، صحيح أن سكحال واعد ويستطيع ملء الفراغ، لكن يصعب بناء فريق بلاعبين في هذه السن.

ويعرف الرجاء جيدا أن الإصابات قتلت بوطيب، كما يعرف أن مذكور سيرحل آجلا أم عاجلا، وهو مدافع معرض للطرد والإصابات والعياء، وبالتالي كان من المفروض انتداب مدافع أيمن قادر على سد الخصاص، وتشكيل منافسة إيجابية في هذا المركز، أو على الأقل تهيئة محمد زريدة للقيام بهذا الدور.

ثالثا، مشكلة الرجاء أنه من كثرة اعتماده على لاعبين معينين دائما في بناء اللعب (عبد الإله الحافظي)، في غياب لاعبين قادرين على صنع الفارق بشكل فردي، عن طريق مراوغات، أو تمريرات، صار كتابا مفتوحا في وجه منافسيه، خصوصا بعدما غاب محسن متولي، وتراجع مستوى بنحليب ونوح السعداوي، وهنا يطرح السؤال: هل هذه التركيبة البشرية تناسب ناديا من حجم الرجاء؟

لننتظر وسنرى.

عبد الإله المتقي