كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

واصل أمل الرجاء الرياضي تألقه في بطولة القسم الثاني هواة، شطر الشمال الغربي، بتحقيقه للفوز التاسع هذا الموسم على نهضة الكارة، بهدف لصفر، لحساب الجولة 13.

وبات أمل الرجاء ثانيا في ترتيب البطولة، برصيد 28 نقطة، بعدد النقاط نفسه مع اتحاد يعقوب المنصور، وبفارق نقطة عن المتصدر اليوسفية الرباطية.

نهضة بركان

عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم التونسي صادق السالمي، لإدارة المباراة التي يحل فيها نهضة بركان، بطل النسخة السابقة من كأس الكنفدرالية، ضيفا على القطن الكامروني، في 17 مارس الجاري، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمنافسة ذاتها.

وستجرى المباراة في غاروا الكامرونية، التي تبعد عن العاصمة ياوندي بحوالي 200 كيلومتر.

الفتح الرياضي

لم تتوصل إدارة الفتح الرياضي بأي رد، من العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بشأن المباراة التي تجمعه بحسنية أكادير، المبرمجة السبت المقبل، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن المباراة متوقفة على قرار لجنة الطوارئ بـ «كاف»، إذ في حال تأجيل نهائيات كاس إفريقيا للفتيان، ستبقى مبرمجة في موعدها بملعب مولاي الحسن، وفي حال العكس، سيضطر الفريق إلى خوضها الجمعة المقبل بمركب الرباط.

نهضة الزمامرة

توج نهضة الزمامرة لكرة القدم النسوية، بطلا للنسخة الأولى من دوري الصداقة، المنظم من قبل المكتب المديري للنادي الدكالي، أول أمس (الأحد)، بعد تفوق إناثه على إناث نادي أم الربيع من أزمور، بخمسة أهداف لاثنين.

وتميز هذا الدوري، الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة أربعة فرق، هي راسينغ آسفي وفتح سيدي بنور وأم الربيع أزمور ونهضة الزمامرة.

مولودية وجدة

يسترجع مولودية وجدة لاعبيه كريم الهاني وآدم النفاتي خلال المباراة، التي يستضيف فيها الدفاع الجديدي الأحد المقبل بملعب الشرفي بوجدة، لحساب الدورة التاسعة من منافسات البطولة.

واستعاد اللاعبان عافيتهما وباتا جاهزين للمباراة، فيما يلف الغموض مشاركة صابر الغنجاوي فيها، بسبب اختيارات المدرب الفرنسي برنار كازوني.

وأنهى المولودية معسكر السعيدية، أول أمس (الأحد)، والذي دام خمسة أيام.