سلامي: أتحمل المسؤولية

مدرب الرجاء قال إنه يتقبل الانتقادات واعترف بتضييع نقطتين أمام برشيد

قال جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، إنه المسؤول الأول عن نتائج الفريق، ويتقبل الانتقادات، معترفا أن التعادل أمام يوسفية برشيد (1-1) بالبيضاء، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية، يعتبر تعثرا.

وتعادل الرجاء للمرة الرابعة هذا الموسم، ما جر على سلامي وبعض اللاعبين انتقادات كبيرة من قبل الجماهير، إذ ضيع فرصة تحقيق الفوز السادس والهروب في الصدارة مؤقتا، في انتظار إجراء الوداد، لمباراته المؤجلة.

وأضاف سلامي، في تصريح بعد المباراة، أنه تمنى الفوز في هذه المباراة، ومواصلة النتائج الإيجابية، غير أن لاعبيه ضيعوا نقطتين بملعبهم، وبات لزاما عليهم البحث عنها خارج الميدان.

وأوضح سلامي أن المباراة شهدت فرصا كثيرة للتسجيل، كان من المفروض استغلالها، قبل أن يتلقى فريقه هدفا من ضربة خطأ مباشرة، معبرا عن سعادته بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وبات الرجاء يتوفر على 19 نقطة، متصدرا بفارق نقطة عن الوداد، الذي يلعب بعد غد (الخميس) مباراته أمام المغرب التطواني، فيما يحتل الجيش الملكي الرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة. بالمقابل، ارتقى يوسفية برشيد للرتبة الرابعة، برصيد 12 نقطة، بعدما تعادل للمرة السادسة هذا الموسم، فيما لم يفز سوى بمباراتين.

من جهته، قال عبد الرحيم النجار، مدرب يوسفية برشيد، إن تحقيق التعادل أمام فريق كبير مثل الرجاء بميدانه، نتيجة إيجابية، مبرزا أن لاعبيه آمنوا بحظوظهم طيلة دقائق المباراة.

وأوضح النجار في تصريح بعد المباراة، أن لاعبيه طبقوا تعليماته، إذ أغلقوا كل المنافذ أمام لاعبي الرجاء، معتبرا نقطة التعادل جيدة من قلب البيضاء.

العقيد درغام