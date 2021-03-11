فاخر وبنعلي مرشحان لتدريب بركان

الفريق قبل استقالة السكتيوي ونوه بحصيلته

باشر نهضة بركان اتصالاته مع مجموعة من المدربين، في مقدمتهم امحمد فاخر وبيدرو بنعلي، من أجل تعويض طارق السكتيوي، بعد قبول استقالته.

وعلمت «الصباح» أن مسؤولي الفريق البركاني لم يترددوا في قبول استقالة السكتيوي، سيما أن الفريق فقد إيقاعه المعتاد، منذ انطلاقة بطولة الموسم الجاري، وخروجه من منافسات كأس العرش، التي لعب أدوارا متقدمة فيها خلال السنوات الأخيرة.

ويقترب فاخر من العودة إلى البطولة الوطنية، من بوابة نهضة بركان، بحكم أن مسؤولي الفريق يرغبون في التعاقد مع مدرب له تجربة كبيرة في منافسات البطولة، ويملك الشخصية للعب على اللقب، إضافة إلى إمكانية تجاوبه مع لاعبي الفريق.

وقال فاخر، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، إنه توصل بمعلومات أنه من بين المرشحين، مضيفا «صحيح أن مشروع بركان مغر لأي مدرب، لكن في الوقت الحالي لم أتوصل بأي عرض رسمي».

وختم فاخر «المسؤول الحقيقي في بركان، منشغل في الوقت الحالي بأمور أخرى، وأعتقد أنه من سيتخذ القرار النهائي».

بالمقابل، أبدى بنعلي رغبته في تدريب الفريق البركاني، بحكم الإمكانيات التي يتوفر عليها، خاصة بعد اشتغاله أكاديمية الفريق.

وقدم الفريق البركاني شكره للمدرب طارق السكتيوي، بعد أن قاده إلى التتويج بلقب «كاف» الموسم الماضي، وبلوغه الرتبة الثالثة في منافسات البطولة الوطنية.

صلاح الدين محسن ونور الدين الكرف