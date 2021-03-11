الطائر يعود إلى تمارة

وافق هلال الطائر على تدريب وداد تمارة، خلفا للمدرب المقال سعيد الصديقي، وسيساعده سفيان العلودي وهشام المحذوفي.

وقال الطائر أنه وافق على تدريب وداد تمارة لأنه يعرف البيت جيدا، وسبق له خوض تجربة ناجحة ضمنه.

وكشف الطائر في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أنه يدرك تماما قيمة التحدي، لكنه واثق من النجاح، وقال” طالبت بإعادة مساعداي السابقين لمعرفتهما الجيدة للاعبين. تشكيلة تمارة لن تتغير عن الموسم الماضي، باستثناء رحيل لاعبين أو ثلاثة، ولدي اليقين أنهم سيستعيدون تألقهم في ما تبقى من جولات الموسم، بحضور الثلاثي الذي تألق رفقته الموسم الماضي”.

ن. ك