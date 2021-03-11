طائرة الجديدة إلى نهائي الكأس

تأهل الدفاع الحسني الجديدي للكرة الطائرة إناث، أول أمس (الأحد)، إلى نهائي كأس العرش على حساب أمان المراكشي، بالقاعة المغطاة باب الأحد، بمراكش، بواقع ثلاث جولات لصفر.

وتألق الدفاع الجديدي إناث، رغم المشاكل المادية، وغياب الدعم من قبل السلطات، اضافة إلى منع لاعبات الفريق الجديدي من حصص تدريبية بالقاعات المغطاة بالجديدة، لكن ذلك لم يمنع اللاعبات من الظهور بوجه مشرف، وكسب ورقة التأهل للمباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي.

ويأتي تأهل لاعبات الفريق الجديدي في ظروف استثنائية، بعد إغلاق قاعة نجيب النعامي، بفعل التدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وحرمان الفريق من الدعم المادي من المجالس المنتخبة، وحافلة التنقل إلى الرباط، لإجراء مباراة ربع نهائي كأس العرش، قبل كسب ورقة التأهل لمباراة نصف النهاية.

وتوجه الفريق الجديدي إلى الرباط عبر سيارات بعض أعضاء المكتب المسير، لإجراء ربع نهاية كأس العرش أمام الفتح.

وسيواجه الدفاع الجديدي الجيش الملكي في النهائي بمراكش.

أ. س (الجديدة)