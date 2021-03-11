الدفاع يوافق على إدماج قدمائه

عقد عبد اللطيف المقتريض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اجتماعا مع رئيس جمعية قدماء لاعبي الدفاع الحسني الجديدي المصطفى أيت جورك بحضور عضو مكتب الجمعية عبد الله حنبالي، حيث تمت خلاله مناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بتفعيل الشراكة بين النادي والجمعية، و توفير مقر للجمعية مع تجهيزه، ومنح بطاقات دخول الملعب لجميع قدماء اللاعبين، والمساهمة في تأهيل بعض قدماء اللاعبين ومساعدتهم للحصول على شهادات في التدريب لإدماجهم في الحياة العامة، وتوسيع قاعدة المؤطرين، ومساعدة بعض اللاعبين الذين يعانون وطأة الظروف المعيشية والصحية، وكذا تحديد آفاق العمل المشترك.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على المساهمة في إعادة تأهيل وإدماج بعض قدماء اللاعبين، أمثال عبد الله لهوا و محمد معروف وآخرين، وتأسيس متحف خاص بذاكرة الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، وخلق شراكة بين مؤسسة الدفاع الحسني الجديدي للأعمال الاجتماعية والجمعية، وإرجاع المؤطرين لمزاولة عملهم، والعمل على إخراج نشيد النادي بشراكة بين النادي والجمعية ومختصين ومبدعين.

وتقرر في آخر الاجتماع عقد لقاءات واجتماعات تواصلية، مع تغليب مصلحة النادي.

أحمد سكاب (الجديدة)