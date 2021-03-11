كوار مدربا لشباب الحسيمة

عين شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، أحد أندية القسم الوطني هواة، عادل كوار مدربا جديدا له، خلفا للإيفواري سيكو فوفانا الذي فسخ الفريق عقده أول أمس (الأحد) بسبب ضعف النتائج.

وتم توقيع العقد مع المدرب الجديد أمس (الاثنين)، وقدم إلى اللاعبين.

وتم الاتفاق مع كوار اللاعب السابق للوداد والعديد من الأندية الوطنية والخليجية، على الارتقاء في سلم الترتيب، وتفادي النزول إلى القسم الأول هواة. وصار كوار خامس مدرب يشرف على تدريب الفريق الحسيمي هذا الموسم، بعد رشيد الركادي ورشيد السليماني وفوزي علاش وسيكو فوفانا.

وأشرف كوار على تدريب شباب المسيرة وأولمبيك اليوسفية ورجاء بني ملال وشباب المحمدية والاتحاد البيضاوي وشباب قصبة تادلة وأمل تزنيت والاتحاد الإسلامي الوجدي، كما سبق له أن اشتغل مدربا مساعدا بشباب الحسيمة، رفقة المدرب عزيز العامري.

ويوجد الفريق الحسيمي في المركز الأخير في بطولة القسم الوطني هواة بخمس نقاط.

جمال الفكيكي (الحسيمة)