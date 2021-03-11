لائحة لإزاحة المدني بعد 30 سنة

وضع محمد كاوي، رئيس راسينغ آسفي، لائحته لدى الجامعة، للتنافس على رئاسة عصبة مراكش آسفي لكرة القدم، في الجمع العام الانتخابي المقرر في 13 مارس الجاري.

وقال مصدر مطلع في اتصال هاتفي مع “الصباح” إن كاوي اختار وضع اللائحة، بعد تراجع مسير مراكشي عن تقديم ترشيحه وكيلا لهذه اللائحة، وبعد تشاور مع ممثلي الفرق المساندة قرر دخول غمار التنافس من أجل نيل رئاسة العصبة. وتضم اللائحة مجموعة من رؤساء الفرق بإقليمي آسفي اليوسفية.

وكشف مصدر أن ممثلي اللائحة تلقوا وعودا من ممثلي العديد من الفرق من مراكش وقلعة السراغنة وبنكرير والصويرة وشيشاوة لمساندة لائحة آسفي والتصويت لفائدتها يوم الاقتراع، سيما في ظل الجمود الذي تعرفه العصبة التي يرأسها عزيز المدني 30 سنة، وصارت العصبة محتجزة في دائرة ضيقة من الأعضاء المقربين منه، كما يرفض عدد من الرؤساء بعض التدخلات في أطراف تنصب نفسها وصية عليها.

وسيقتصر التنافس على لائحتي كاوي والمودني في الجمع العام بعد إغلاق فترة وضع الترشيحات التي منحتها الجامعة للمنافسين.

حسن الرفيق (آسفي)