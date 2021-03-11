مباركي ضمن تشكيلة “الكان”

ضمت اللائحة المثالية لأمم إفريقيا للشباب (أقل من 20 سنة)، المنتهية أخيرا بموريتانيا بتتويج المنتخب الغاني، الدولي المغربي المهدي مباريك، لاعب وسط ميدان الفتح الرياضي

واختارت اللجنة التقنية المكلفة بتتبع أداء اللاعبين في المسابقة، اللاعب المغربي مباريك، إضافة إلى عشرة لاعبين آخرين من المنتخبات المشاركة. وقدم مباريك مستويات كبيرة، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني للشباب، خاصة في مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة.

ونال مباريك جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت أشبال المدرب زكرياء عبوب وغانا، على أرضية الملعب الرئيسي بنواذيبو، ضمن فعاليات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

ن. ك