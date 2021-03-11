تعديلات في قانون لمسة اليد

يجري مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعديلات حول قانون لمسة اليد بداية من يوليوز المقبل.

وأكد “إيفاب”، عبر بلاغ له، أن “حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارا من يوليوز المقبل”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “يتوجب على الحكم استخدام حكمته في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة، قبل أن يطلق صافرته للإعلان عن لمسة يد”.

وتابع البلاغ نفسه، أن أعضاء المجلس أكدوا أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة، لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون.

نور الدين الكرف