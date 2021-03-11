لابورتا بالبارصا… هل يربح مباراة الإنقاذ؟

نال أكثر من 54 % من الأصوات وميسي صوت له وأول أهدافه بقاء النجم الأرجنتيني وأداء الديون

باتت أمام خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، ستة أشهر، لإنقاذ برشلونة من أزمة مالية غير مسبوقة، بعد ارتفاع الديون إلى أكثر من مليار دولار، يتم أداء 60% منها قبل نهاية السنة الجارية.

وكما كان متوقعا، نال لابورتا رئاسة برشلونة، بعد 11 عاما من مغادرته المنصب نفسه، لصالح جوزيب ماريا بارتوميو، وأكد في أول كلمة له أن مهمته صعبة جدا، وأنه سيبدأ فورا «برنامجه الاستعجالي لإنقاذ برشلونة»، واستعادة هيبته الأوربية.

وفاز لابورتا برئاسة برشلونة، بعدما نال 30 ألفا و184 صوتا، بمعدل أكثر من 54% من أصوات المنخرطين، مقابل 16 ألفا و679 صوتا لمنافسه فيكتور فونت، و4769 صوتا لطوني فريشا.

وبدا لابورتا سعيدا بالنتائج، إذ قفز في المنصة الرسمية، وشكر كل من صوت له، كما وعدهم بلم شمل الفريق، وإعادته للطريق الصحيح.

بقاء ميسي… أول مهمة

يعتبر عقد ليونيل ميسي، أول مهمة أمام لابورتا، إذ بات عليه إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء، بعدما أعلن رحيله نهاية الموسم، بسبب خلافات سابقة مع الرئيس المستقيل بارتوميو.

وأكد لابورتا خلال حملته الانتخابية، أنه لا يتصور رحيل ميسي عن برشلونة، وأوضح أنه سيفعل المستحيل لإبقائه بالنادي، وجعله ينهي مسيرته بكاتالونيا.

وبخصوص هذا الموضوع، قال لابورتا فور انتخابه رئيسا ل”البارصا”، “قبل 20 عاما من الآن، بدأ شخص يدعى ميسي مسيرته مع شباب برشلونة. وأن يأتي ويدلي بصوته اليوم، يعني أن ليو يحب “البارصا”. سنقنعه بالبقاء”.

وكان ميسي من بين المصوتين على لابورتا، إلى جانب سيرجيو بوسكيتش وعدد من لاعبي الفريق الأول، الذين أكدوا لوسائل الإعلام رغبتهم في إحداث تغيير جذري في الفريق.

وبات بقاء ميسي، أول مطلب لجماهير برشلونة، بل إن الصحافة المحلية، اعتبرت أن قرار النجم الأرجنتيني الرحيل عن الفريق، كان أول سبب لاستقالة الرئيس السابق بارتوميو.

110 آلاف مصوت

بلغ عدد المصوتين في انتخابات رئاسة برشلونة، عددا قياسيا، وصل إلى 110 آلاف و290 شخصا، حضرت منهم 35 ألفا و14 منخرطا، فيما صوت 20 ألفا و663 شخصا بالبريد.

واعترف كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، ومنظم الانتخابات، أن عدد المصوتين فاجأه، في ظل الأزمة التي يشهدها النادي، مبرزا أن ذلك يدل على أن الجميع يرغب في التغيير، والمضي قدما في حل المشاكل الراهنة.

وتم تأجيل الانتخابات مرة واحدة بسبب تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، إذ كانت مقررة في 24 يناير الماضي، قبل أن يختار النادي تاريخ 7 مارس الجاري.

وإلى جانب المصوتين، حضرت الآلاف من جماهير برشلونة لملعب “كامب نو”، رافعة شعارات تطالب بتغيير جذري في الإدارة، والبحث عن مخرج لمشاكل النادي المالية والرياضية.

ورغم التدابير المعتمدة للحد من انتشار الوباء، غير أن بعض جماهير “البارصا”، أصرت على الحضور من أجل بعث رسائل قوية للإدارة الجديدة.

ديون قياسية

نشرت وسائل إعلام إسبانية، تقارير تحدثت فيها عن حجم ديون برشلونة القياسي، والتي بلغت مليارا و19 مليون أورو، وبات على الإدارة الجديدة أداء أكثر من 700 مليون دولار قبل نهاية السنة الجارية.

وتحدثت الصحف نفسها عن المخطط الاستعجالي للابورتا، في شقه المتعلق بالأزمة المالية، إذ بات عليه إقناع لاعبي الفريق الأول بالتنازل عن شطر من رواتبهم، إلى غاية نهاية السنة، عكس ما قرره سلفه بارتوميو، الذي أوقف صرف رواتبهم طيلة الأشهر السابقة، متعهدا بصرفها من جديد انطلاقا من يونيو المقبل.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع مداخيل النادي، هناك تراجع مبيعات أقمصة الفريق ومنتوجاته في كل أنحاء العالم، بسبب تدابير الحد من كورونا، بالإضافة إلى غياب الجماهير، إذ اضطرت الإدارة إلى إرجاع مبالغ هامة للمناصرين، من الذين اشتركوا في بداية الموسم لضمان مقاعد لهم في مباريات الفريق في “كامب نو”، ناهيك عن تدهور نتائج زملاء ميسي، إذ خرجوا من عصبة الأبطال بشكل مبكر المواسم الثلاثة السابقة.

إعداد: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل: خوان لابورتا

تاريخ ومكان الميلاد: 29 يونيو 1962 ببرشلونة

جنسيته: إسبانية

مهنته: محام

ترأس برشلونة من 2003 إلى 2010

برلماني عن مقاطعة برشلونة من 2010 إلى 2012

حقق 12 لقبا رفقة “البارصا”

من مؤسسي حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني