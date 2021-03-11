إقصائيات “الكان” مهددة بالتأجيل

«كاف» تشكو الأندية الأوربية لـ «فيفا» بسبب منع سفر لاعبيها

تعقد لجنة المسابقات بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، اجتماعا طارئا بحر الأسبوع الجاري، لتدارس مشكل رفض جل الأندية السماح للاعبيها بالالتحاق بمنتخبات بلدانها، خلال فترة التوقف الدولية بعد أسبوعين، للمشاركة في إقصائيات كأس إفريقيا، بسبب التدابير الصارمة المتخذة للحد من انتشار كورونا.

واشتكت منتخبات كثيرة ل»كاف» بسبب إبلاغها من قبل لاعبيها، بمنعهم من مغادرة بلدان الإقامة، وخاصة الأوربية، كما اشترطوا عليهم الدخول في حجر صحي لأسبوعين، وهم ما سيضر بمصالح أنديتهم.

وحسب وسائل الإعلام الإفريقية، فإن مقترح تأجيل الجولة المقبلة من إقصائيات كأس إفريقيا، واردة خلال اجتماع لجنة المسابقات، كما حدث بأمريكا الجنوبية، إذ أعلن اتحاد “كونميبول”، السبت الماضي، تأجيل مبارياته لحساب تصفيات كأس العالم 2022 المقررة في نهاية الشهر الجاري، بسبب قيود السفر، التي تعيق تنقل اللاعبين المحترفين في أوربا.

وقال الاتحاد ، في بلاغ له، إن اللاعبين الدوليين لن يصلوا لأمريكا الجنوبية في الوقت المناسب، على أن يدرس برمجة المباريات في وقت لاحق بعد التشاور مع الاتحاد الدولي “فيفا”.

من جهته، يعقد جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، اجتماعا مع ممثلي الاتحادات القارية، لتدارس هذا المشكل، في القريب العاجل.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية أن الاجتماع سيقام افتراضيا، ويمكن أن يشارك فيه بعض ممثلي الأندية الأوربية، التي ترفض السماح للاعبيها بالسفر إلى بلدانهم، بغية توضيح وجهة نظرهم.

العقيد درغام