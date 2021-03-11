إشبيلية: إصابة بونو مقلقة

مونشي: الحارس أصيب في مكان معقد

أكد رامون رودريغيز مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، أن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، تعرض لإصابة ليست بالهينة.

وكشف رودريغيز في تصريح لصحيفة “ماركا” أن بونو تعرض لإصابة سيئة نوعا ما، لقد جاءت في مكان معقد لحارس مرمى، لكننا سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة ومدى تطور حالته الصحية”.

وحرمت الإصابة حارس الأسود من المشاركة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي خسره إشبيلية أمام برشلونة الأربعاء الماضي على أرضية ملعب الكامب نو، وكذلك في المباراة التي جمعته نهاية الأسبوع الماضي بإليشي بهدفين لواحد، لحساب الجولة 26 من “الليغا”.

وأربكت إصابة بونو الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، الذي يستعد لإعلان لائحة الأسود التي ستواجه موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة، من تصفيات أمم إفريقيا.

نور الدين الكرف