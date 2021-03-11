وكلاء فرنسيون بالبطولة

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن وكلاء فرنسيين ربطوا أخيرا اتصالاتهم بفرق وطنية، على غرار الرجاء الرياضي والفتح الرياضي، بغية حضور مباريات البطولة الأخيرة، لمتابعة بعض اللاعبين.

وحسب معلومات «الصباح»، فإن هؤلاء الوكلاء تابعوا بعض المباريات الأخيرة، مثل مباراة الرجاء واتحاد طنجة، بالبيضاء، لحساب الجولة السابعة، والتي انتهت لصالح الفريق الأخضر بهدفين لصفر، ومباراة أولمبيك آسفي والفتح الرياضي لحساب الجولة الثامنة، والتي آلت نتيجتها للفتح بهدف لصفر، ويرغبون في حضور مباريات أخرى، أهمها الديربي البيضاوي المقرر بعد أسبوعين.

وتعتبر هذه الفترة مهمة لوكلاء الأندية الأوربية، إذ ينتشرون في دول عديدة في إفريقيا على غرار المغرب، من أجل تحضير تقارير لفرقهم عن لاعبين متألقين، قبل افتتاح «الميركاتو» الصيفي.

وتعودت فرق مثل سانت إيتيان ومارسيليا ولوهافر وكان على بعث وكلائها إلى المغرب، من أجل مراقبة بعض اللاعبين، الذين تطرقت لهم وسائل الإعلام أخيرا، وتألقوا في المنافسات المحلية والقارية.

ورغم هذه المتابعة، فإن لاعبي البطولة عادة ما يختارون الخليج العربي، لتوفر فرقها على الإمكانيات المالية، فيما لا تقدم الفرق الأوربية مبالغ مهمة، خاصة في السنوات الأخيرة، ما يفشل أغلب المفاوضات مع الأندية الوطنية.

ع. د