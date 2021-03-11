المكفوفون يستنجدون بالفردوس

استنجدت مجموعة من أندية المكفوفين وضعاف البصر بعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، من أجل التدخل لوضع حد للخروقات القانونية والارتجالية، التي تعيشها الجامعة.

وتطالب هذه الأندية بتفعيل القوانين وأنظمة الجامعة، وتصحيح الوضع، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، كما عبرت عن استنكارها وتنديدها لأزمة الرياضيين المكفوفين، بسبب التسيير الانفرادي، وعدم تفعيل هياكل الجامعة، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.

وحدد المشتكون في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، خروقات الجامعة في عدم مصادقة الجمع العام على تعيين مراقب للحسابات واللجان طبقا للمادة 16 من النظام الأساسي، وعدم احترام المادتين 17 و18، وتوقف المكتب المديري عن مهامه منذ 2018، وعدم تسلم الأندية نسخا من التقارير المصادق عليها، من قبل خبير محاسباتي، وعدم توفير المعدات الرياضية للأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، وعدم توصل الأندية المتوجة بالميداليات والكؤوس، إضافة إلى غياب الشفافية في التعامل مع الأندية، خاصة التي ترغب في الانخراط، ما يتنافى مع الأهداف المسطرة في النظام الأساسي وقانون التربية البدنية 30/09.

وأكد المحتجون أنهم متمسكون بحق الدفاع عن حقوقهم كاملة، داعين الرياضيين، ممن يبذلون مجهودات كبيرة، إلى الحفاظ على سمعة المغرب في مختلف المنافسات الوطنية والدولية.

عيسى الكامحي