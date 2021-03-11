اعتراض واعتذار وتأجيلات ببطولة السلة

الصويرة مهدد بالخسارة واحتجاجات طنجة وفاس على الجامعة و»كورونا» يهزم الحاجب

واجهت أندية السلة صعوبات في إجراء مباريات الدورة الأولى من البطولة الوطنية المستأنفة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد إجراء مباراة واحدة، وضع بشأنها اعتراض، وتقديم اعتذار في أخرى، وتأجيل باقي المباريات إلى موعد لاحق.

وتمكن أمل الصويرة من حسم المواجهة بينه وبين أولمبيك آسفي، بحصة 81 مقابل 58، غير أن الفريق الصويري بات مهددا بفقدان نقط الفوز، بسبب السماح للجمهور بدخول القاعة المغطاة بالمدينة، الشيء الذي دفع الزوار إلى تقديم اعتراض، بحكم أن جميع المباريات مبرمجة دون جمهور، طبقا للبروتوكول الصحي، المعتمد من قبل جامعة السلة.

ومنح نهضة بركان الفوز ب20 نقطة لصفر، بسبب عدم التحاق أمل الحاجب بقاعة مولاي الحسن ببركان، التي كان من المقرر أن تحتضن المباراة، رغم أن الزوار لم يتمكنوا من إجراء تحاليل الكشف عن «كورونا»، وراسلوا الجامعة بهذا الشأن، إلا أنها رفضت أي تبريرات، إلى جانب الفريق البركاني، الذي رفض التأجيل، علما أن جميع الأندية تفتقد إلى طبيب، وجميع اللاعبين يمارسون دون ملف طبي، وإنما بشهادة طبية فقط.

وفاجأت لجنة المنافسات بجامعة السلة فريقي اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، بتأجيل مباراتيهما، قبل 24 ساعة من انطلاقها، الشيء الذي أثار حفيظة مسؤوليهما، بحكم أن الفريق الطنجي وفر جميع الشروط التنظيمية، بما فيها تحاليل «كورونا، واضطرار الفريق الفاسي إلى قطع رحلته في منتصفها، والعودة إلى فاس، قبل أن يحتجا لعدم تضمن التأجيل أسباب القرار.

كما أجلت مباراة ليكسوس العرائش وتفاحة ميدلت، دون ذكر الأسباب، علما أن العرائش لا تتوفر على قاعة مغطاة لاستقبال منافسات البطولة، والشيء نفسه بالنسبة إلى مباراة الوداد الرياضي وشباب الوطية طانطان، التي تأجلت بسبب طلب الفريق البيضاوي ذلك.

يذكر أن الفتح فاز على الجيش الملكي، بحصة 67 نقطة مقابل 66، في افتتاح بطولة السلة في المباراة التي جمعتهما، في 27 فبراير الماضي بإحدى قاعات العاصمة.

صلاح الدين محسن