14 مليون جنيه في حساب مصري بالخطأ

فوجئ شاب مصري يدعى أحمد جاد الرب بإيداع شركة بلجيكية بالخطأ مبلغ 760 ألف أورو (ما يعادل 14 مليون جنيه مصري) في حسابه الشخصي. وأعاد جاد الرب، ويعمل مترجماً في بلجيكا، المبلغ كاملاً ونشر صورة لتحويل المبلغ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ولم تخل التعليقات أيضاً من الدعابة، إذ طالبه البعض بالحصول على نصيب من إجمالي المبلغ.

وقال جاد الرب: “أعمل في مكتب ترجمة بدولة بلجيكا وفوجئت بأن المكتب بدلاً من أن يحول لي مقابل ترجمة إحدى الفواتير وهو مبلغ زهيد للغاية، حوّل مبلغ الفاتورة بالكامل على حسابي المصرفي”. وأضاف: “لم أفكر لحظة واحدة وتواصلت مع البنك لبحث إجراءات رد هذا المبلغ بأقصى سرعة إلى المكتب.. يكفي أنني أصبحت مليونيراً لمدة 24 ساعة”.

عودة ميت إلى الحياة بمشرحة

أكد الأطباء موت رجل في حادث مرور، وما أن وضعوه على طاولة التشريح في المشرحة، حتى أعلن رفضه للموت وعاد للحياة.

ونقل الرجل البالغ 27 عاماً أخيرا، وهو في حالة حرجة من مدينــة ماهالينغـــابور بالهنــد إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته “الجثة” إلى مستشفى حكـــومي قــريب حيث كــان مــن المقــرر تشريحها.

وقال أقاربه للصحافة المحلية إن متخصصاً في علم الأمراض، لاحظ فجأة أن الجثة تتحرك على طاولة التشريح.

وأكد مسؤول في هيآت الرعاية الصحية الخبر قائلا، إن الشاب نقل فوراً إلى مستشفى آخر، حتى تتحسن حالته.

حادث سير يكشف خيانة زوجية

كشف حادث سير في المكسيك عن خيانة زوجية، وذلك بطريقة غير متوقعة. فقد اكتشف زوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة إثر تورط زوجته في حادث تصادم، ليكتشف الزوج “عشيقها السري” جالسا معها في السيارة.

وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث، حين أبلغتهم أن الرجل الموجود في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث.

واندلعت مشاجرة بين الزوجين بعد أن اكتشف الزوج المخدوع خيانة زوجته. وكاد الرجلان أن يدخلا في شجار أيضا قبل أن تتدخل الشرطة.

ورغم كذب الزوجة على الشرطة، فقد سمحت لها في النهاية بالعودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي كان معها بالسيارة.